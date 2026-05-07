Rheinmetall Aktie gerät unter starken Druck - 07.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -6,34 % auf 1.346,40€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rheinmetall Aktionäre einen Verlust von -10,78 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +6,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,82 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -8,36 % verloren.

Während Rheinmetall deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,46 %. Damit gehört Rheinmetall heute zu den auffälligeren Werten.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,89 % 1 Monat -7,82 % 3 Monate -10,78 % 1 Jahr -12,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 07.05.2026, 18:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall-Aktie. Kernpunkte: pessimistische Zahlen belasten das Geschäft, doch es gibt Hinweise auf Umsatzsteigerungen durch Aufträge; der Kurs reagiert oft nicht auf Quartalsmitteilungen. Aktienrückkäufe, Übernahmen und Partnerschaften werden als Treiber diskutiert, während einige Beiträge Zahlenangaben bezweifeln und auf kommende Q1/Q2-Reports verweisen.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,71 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Standardwerte unter Druck geraten, können Nebenwerte zulegen und die US-Indizes halten sich vergleichsweise stabil.

Top- und Flop-Aktien am 07.05.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 07.05.2026 im DAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,03 %. Thales notiert im Minus, mit -2,56 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,34 %. Lockheed Martin verliert -1,53 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -1,45 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.