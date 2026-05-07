Kaum verändert nach jüngsten Kursgwinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,03 Prozent auf 110,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,36 Prozent.

Die Anleihen verteidigten so ihre jüngsten Kursaufschläge. An den Märkten dominiert die Hoffnung auf einen baldigen Frieden im Iran. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Damit verbunden ist die Aussicht auf deutlich sinkende Ölpreise und damit auf ein Abflauen der Inflationsrisiken. Insofern gerieten die Renditen zuletzt unter Druck.