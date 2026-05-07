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    Enel steigert operativen Gewinn überraschend deutlich

    Enel steigert operativen Gewinn überraschend deutlich
    Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com

    ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat zum Jahresstart operativ deutlich zugelegt und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 3,6 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um 3,9 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Auch hier schnitt Enel etwas besser ab als von Experten erwartet. Der Umsatz ging unterdessen um 6,7 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro zurück./jha/he

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    ISIN:IT0003128367WKN:928624
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 9,603 auf Tradegate (07. Mai 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 98,38 Mrd..

    Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +24,01 %/-7,00 % bedeutet.




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