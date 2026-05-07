Enel steigert operativen Gewinn überraschend deutlich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 9,603 auf Tradegate (07. Mai 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +1,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 98,38 Mrd..

Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3800 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +24,01 %/-7,00 % bedeutet.