ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Kontron auf 'Kaufen' - Fairer Wert 31 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Ankeraktionär Ennoconn sei im Begriff, die 30-Prozent-Schwelle zu überschreiten und damit die Abgabe eines Pflicht-Übernahmeangebots auszulösen, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs könnte damit künftig bei 23,50 Euro "eine Untergrenze aufbauen". Die Aktie ist seiner Ansicht nach jedoch deutlich mehr wert./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 22,52 auf Tradegate (07. Mai 2026, 18:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +12,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,43 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +19,05 %/+32,28 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5
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Mehr commitment seitens der Eigentümer und auch des Managements eines Unternehmens gibt es derzeit ja kaum an der Börse. Bin hier mittel- und langfristig sehr positiv eingestellt. Irgendwann sind auch die „Billigabgeber“ für Hannes, ennoconn und co. alle und spätestens dann gehen wir vermutlich sogar ziemlich steil gen Norden.
Warum ?
Habe ja vor längerer Zeit mal geschrieben wegen möglicher Mengen der über ARP gekauften Aktien. Bis aus die erste Woche, wo wirklich geklotzt wurde, war das Vorgehen sehr ähnlich dem skizzierten bzw. schon in der Vergangenheit gesehenen. Ich hatte rund 18.500 pro Tag "ermittelt", und jetzt haben wir über die letzten 2 bis 3 Wochen 20.000. Alles natürlich keine tiefgründige, wissensbasierte Herleitung, aber oft reicht der Blick in die Vergangenheit um gar nicht mal so weit daneben zu liegen und eine brauchbare mögliche Entwicklung "Vorherzusagen". Was will ich damit sagen - ich habe den Eindruck, hier werden alle möglichen außergewöhnlichen Ideen sehr intensiv diskutiert, und die oft naheliegende (aber langweilige) Möglichkeit bekommt wenig Beachtung, obwohl sie empirisch betrachtet die wahrscheinlichste ist. Für mich bedeutet das konkret - mir sind die Zahlen übermorgen eigentlich schlicht egal. Und ob und wann wer evtl. 30% erreicht, und welcher Leerverkäufer wie viel verändert hat und wann. Und auch die Kursreaktion darauf. Es dauert wohl noch ein wenig (ich weiß, keiner will das mehr hören weil schon so oft gesehen) bis sich die ausgezeichneten Perspektiven in einigen Bereichen in Zahlen und Kurs niederschlagen. Ohne die im Nachhinein bescheidene Aquise von Katek wären wir schon viel weiter, aber wie hat schon Lothar gesagt, hätte, hätte, Fahrradkette. Ist vorbei, passiert, nicht schön, aber gehört leider dazu. Also kurz und gut, das große Ganze schaut meiner Meinung nach weiterhin sehr gut aus, wann sich das niederschlägt ist zwar interessant, aber keiner von uns kann das vorhersagen, also ist es eigentlich müssig drüber zu philosophieren. Alles nix Neues was ich hier schreibe, aber vielleicht für den einen oder anderen "aufgeregten" ein wenig hilfreich, um die Emotionen (Erwartung, Frust, Freude, Enttäuschung, ...) etwas runter zu fahren und gelassener zu werden - das tut gut in diesen Zeiten ...