🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Faeser will sich verstärkt für Ukraine einsetzen

    Faeser will sich verstärkt für Ukraine einsetzen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die ehemalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will sich in neuer Funktion für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. Wie die SPD im Bundestag mitteilte, ist Faeser neue Vorsitzende des Parlamentarischen Unterstützungsteams für die Ukraine der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Die Organisation stehe fest zur Souveränität und Freiheit des von Russland angegriffenen Landes, sagte Faeser. "Wir müssen sicherstellen, dass unsere Hilfe dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird - bei den Menschen vor Ort." Faeser ist Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der OSZE.

    "Ich werde mich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass unsere parlamentarische Unterstützung nicht nur symbolisch bleibt", kündigte die SPD-Politikerin an. Greifbare Fortschritte solle es durch eine enge Verzahnung mit dem ukrainischen Parlament geben. Das Unterstützungsteam existiert seit 2023. Ziel ist es, dass die OSZE-Bemühungen für die Ukraine gebündelt und die Bedürfnisse des angegriffenen Landes umfassend berücksichtigt werden, wie es hieß. Laut Bundestag vereint die Parlamentarische Versammlung der OSZE über 300 Parlamentarier und Parlamentarierinnen aus der OSZE-Region./bw/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Faeser will sich verstärkt für Ukraine einsetzen Die ehemalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will sich in neuer Funktion für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. Wie die SPD im Bundestag mitteilte, ist Faeser neue Vorsitzende des Parlamentarischen Unterstützungsteams für die Ukraine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     