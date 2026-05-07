🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klingbeil will vertiefte Kooperation mit Kanada

    Klingbeil will vertiefte Kooperation mit Kanada
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will angesichts internationaler Spannungen die Zusammenarbeit mit Kanada vertiefen. Der SPD-Politiker sagte vor dem Abflug zu einer Reise nach Toronto, man wolle etwa bei der Resilienz von Lieferketten und der Versorgung mit kritischen Rohstoffen, aber auch bei Rüstung und künstlicher Intelligenz enger kooperieren. Er wolle bei kanadischen Firmen für Investitionen werben. Deutschland sei ein innovativer Standort, der durch stärkere Investitionsanreize und Reformen jetzt noch attraktiver werde.

    Klingbeil sagte: "Wir haben viel mit Kanada gemeinsam. Wir setzen auf Stärke durch Kooperation." Beide Länder träten für das Völkerrecht und regelbasierten Handel ein, auch wenn diese Prinzipien derzeit massiv unter Beschuss stünden. Deutschland und Kanada bildeten außerdem neue weltweite Partnerschaften, um Abhängigkeiten zu reduzieren. "Hier können wir voneinander lernen und voneinander profitieren", sagte der Minister.

    Bei dem Besuch in Toronto an diesem Freitag und Samstag will Klingbeil unter anderem seinen Amtskollegen François-Philippe Champagne treffen. Geplant sind auch ein Besuch beim Flugzeugbauer Bombardier und ein Treffen mit kanadischen Wirtschaftsvertretern./sam/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klingbeil will vertiefte Kooperation mit Kanada Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will angesichts internationaler Spannungen die Zusammenarbeit mit Kanada vertiefen. Der SPD-Politiker sagte vor dem Abflug zu einer Reise nach Toronto, man wolle etwa bei der Resilienz von Lieferketten und der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     