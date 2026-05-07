RBC stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der im ersten Quartal erzielte Umsatz des Konsumgüterherstellers habe die Erwartungen überboten, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Begründung. Die Schätzungen seien entsprechend angehoben worden./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,17 % und einem Kurs von 65,98EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.





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