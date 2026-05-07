RBC stuft Axa auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der französische Versicherer habe erneut seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierzu habe unter anderem die breite Marktpositionierung im Schaden- und Unfallgeschäft beigetragen./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 41,31EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 18:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mandeep Jagpal

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,00 € , was eine Steigerung von +14,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer