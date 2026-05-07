RBC stuft Axa auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der französische Versicherer habe erneut seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierzu habe unter anderem die breite Marktpositionierung im Schaden- und Unfallgeschäft beigetragen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 41,31EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 18:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mandeep Jagpal
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mandeep Jagpal
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte