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    US-Kreise

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    Nächste Woche neue Gespräche Israels mit Libanon

    US-Kreise - Nächste Woche neue Gespräche Israels mit Libanon
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Ende kommender Woche soll in Washington nach US-Angaben eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern der verfeindeten Länder Israel und Libanon stattfinden. Diese sei für kommenden Donnerstag und Freitag angesetzt, teilte ein Beamter des US-Außenministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit. Konkretere Angaben zu den Teilnehmern machte er nicht. Eine Quelle aus der libanesischen Regierung teilte der dpa mit, dass die USA auf eine Deeskalation im Libanon drängen.

    Dort gilt seit drei Wochen eine Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israel, die jedoch brüchig ist. Immer wieder greifen sich die Hisbollah und Israels Armee weiter gegenseitig an.

    Nicht die ersten Gespräche in Washington

    Zuletzt gab es in Washington bereits zwei direkte Gespräche auf Botschafterebene zwischen Israel und dem Libanon. Nach einem Treffen von Vertretern der beiden Länder Ende vergangenen Monats im Weißen Haus verkündete US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel um mehrere Wochen. Die offiziell geltende Waffenruhe stand zu dem Zeitpunkt kurz vor dem Auslaufen.

    Israel strebt nach früheren Äußerungen des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit den direkten Verhandlungen ein dauerhaftes Friedensabkommen mit dem Libanon an. Netanjahu fordert auch eine Entwaffnung der mit dem Iran verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz, mit der Israel bis zuletzt wieder im offenen Krieg stand.

    Die libanesische Regierung will eine dauerhafte Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Soldaten aus dem Süden des Libanons erreichen. Israel hat dort nach eigenen Angaben eine sogenannte "Sicherheitszone" eingerichtet, die libanesische Führung spricht dagegen von Besatzung libanesischen Bodens./fsp/DP/jha






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