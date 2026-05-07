DZ Bank hebt fairen Wert für SAF-Holland auf 22 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 19,18 auf Tradegate (07. Mai 2026, 18:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um +16,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,59 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 863,40 Mio..

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -10,62 %/+36,70 % bedeutet.