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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für SAF-Holland auf 22 Euro - 'Kaufen'

    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für SAF-Holland auf 22 Euro - 'Kaufen'
    Foto: SAF Holland

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAF-Holland nach Zahlen zum ersten Quartal von 16,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Steigende Lkw-Produktionsraten in Nordamerika dürften sukzessive Rückenwind verleihen./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    SAF-HOLLAND

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    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 19,18 auf Tradegate (07. Mai 2026, 18:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um +16,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 863,40 Mio..

    SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -10,62 %/+36,70 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 22 Euro


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