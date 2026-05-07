Stroeer Aktie steigt am 07.05.2026 kräftig

Die Stroeer Aktie konnte bisher um +5,52 % auf 39,17€ zulegen. Das sind +2,05 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Stroeer Aktie. Nach einem Plus von +0,54 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 39,17€, mit einem Plus von +5,52 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Ströer ist ein führender deutscher Außenwerber und Digitalvermarkter. Kern: Out-of-Home-Werbung (Plakate, City-Light-Poster, digitale Screens), Online- und Dialogmarketing. Starke Präsenz in Deutschland, Fokus auf datengetriebene Kampagnen. Wichtige Wettbewerber: JCDecaux, Wall, APG, Goldbach. USP: dichtes OOH-Netz, Kombination aus Außenwerbung, Digital und Performance-Marketing aus einer Hand.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Stroeer Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Stroeer bisher ein Plus von +9,15 %.

Während Stroeer heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,30 %. Damit gehört Stroeer heute zu den auffälligeren Werten.

Stroeer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,79 % 1 Monat +26,76 % 3 Monate +21,05 % 1 Jahr -29,34 %

Informationen zur Stroeer Aktie

Stand: 07.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,19 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Standardwerte unter Druck geraten, können Nebenwerte zulegen und die US-Indizes halten sich vergleichsweise stabil.

Der Werbevermarkter Ströer steht Kreisen zufolge vor einem Übernahmeangebot. Die US-Investmentfirmen I Squared und Blackstone bereiteten eine Offerte im mittleren 40-Euro-Bereich je Aktie vor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am …

Mit kräftig steigenden Kursen haben die Aktien von Ströer am Donnerstagnachmittag auf eine etwaige Übernahme reagiert. Zuletzt stiegen sie um 7,4 Prozent auf 39,72 Euro auf den höchsten Stand seit Ende Oktober 2025. Zwischenzeitlich war der Handel …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Publicis Groupe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,49 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Minus, mit -1,39 %.

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.