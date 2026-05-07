JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Die meisten Analysten hätten den Ölkonzern für seine operative Leistung im ersten Quartal gelobt, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management wolle sich weiterhin darauf konzentrieren, das Unternehmen schlanker und wettbewerbsfähiger zu machen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 36,06EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

