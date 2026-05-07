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    Marktgeflüster

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    Trump: Iran-Deal, China-Besuch, Bruch mit Golfstaaten!

    Aber Trump hat jetzt zwei unschöne Probleme: er hat Zeitdruck, weil er bis zu seinem Besuch in China den Iran-Konflikt mit einem Deal abgeräumt haben will - sonst würde er in einer geschwächten Verhandlungsposition nach

    Die Hoffnung auf einen Iran-Deal von Trump war das Fundament der Rally der letzten Tage - vor allem bei Chip-Aktien. Aber Trump hat jetzt zwei unschöne Probleme: er hat Zeitdruck, weil er bis zu seinem Besuch in China den Iran-Konflikt mit einem Deal abgeräumt haben will - sonst würde er in einer geschwächten Verhandlungsposition nach Peking reisen, um Xi Jinping um Hilfe beim Iran bitten zu müssen. Das wiederum weiß der Iran - und das weiß auch China. Warum soll ihm also das Regime in Teheran entgegen kommen, wenn Trump doch in Zeitnot ist? Und der US-Präsident ist gleichzeitig im Zugzwang, nachdem ihm die Golfstaaten die gelbe Karte gezeigt hatten - daher musste Trump den Versuch aufgeben, die Straße von Hormus zu befreien. Denn die Golfstaaten verweigerten ihre Unterstützung - weil sie sich von Trump im Stich gelassen fühlten!

     

    Das Video "Trump: Iran-Deal, China-Besuch, Bruch mit Golfstaaten!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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