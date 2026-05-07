Trump: Iran-Deal, China-Besuch, Bruch mit Golfstaaten!

Die Hoffnung auf einen Iran-Deal von Trump war das Fundament der Rally der letzten Tage - vor allem bei Chip-Aktien. Aber Trump hat jetzt zwei unschöne Probleme: er hat Zeitdruck, weil er bis zu seinem Besuch in China den Iran-Konflikt mit einem Deal abgeräumt haben will - sonst würde er in einer geschwächten Verhandlungsposition nach Peking reisen, um Xi Jinping um Hilfe beim Iran bitten zu müssen. Das wiederum weiß der Iran - und das weiß auch China. Warum soll ihm also das Regime in Teheran entgegen kommen, wenn Trump doch in Zeitnot ist? Und der US-Präsident ist gleichzeitig im Zugzwang, nachdem ihm die Golfstaaten die gelbe Karte gezeigt hatten - daher musste Trump den Versuch aufgeben, die Straße von Hormus zu befreien. Denn die Golfstaaten verweigerten ihre Unterstützung - weil sie sich von Trump im Stich gelassen fühlten!

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