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    Pylontech: Top-Energiespeicherhersteller laut BloombergNEF

    Pylontech setzt neue Maßstäbe in der Energiespeicherung: Die Aufnahme in die renommierte BNEF Tier‑1‑Liste unterstreicht technologische Stärke und weltweite Projektkompetenz.

    Pylontech: Top-Energiespeicherhersteller laut BloombergNEF
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Pylontech wurde von BloombergNEF für das zweite Quartal 2026 als Tier‑1‑Energiespeicherhersteller anerkannt, was Bankfähigkeit, Projekterfolg und globale Marktposition bestätigt.
    • Die BNEF Tier‑1‑Liste gilt als einer der strengsten Branchenmaßstäbe und bewertet Technologie, Produktzuverlässigkeit, Großprojekt‑Erfolge und finanzielle Glaubwürdigkeit.
    • Die Aufnahme in die Tier‑1‑Liste spiegelt Pylontechs wachsendes globales Projektportfolio und langjähriges Engagement für zuverlässige Energiespeicherlösungen wider.
    • Zu den jüngsten Großprojekten gehören das Ningxia Yinchuan 200 MW/400 MWh und die Jiangsu Huadian Yizheng 120 MW/240 MWh Energiespeicher‑Anlagen in China.
    • Pylontech verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung und hat eine vertikal integrierte Plattform aufgebaut (Batteriezellen, Module, BMS und Systemintegration).
    • Das 2009 gegründete Unternehmen ging 2020 am STAR Market an die Börse (erstes chinesisches Unternehmen mit ausschließlichem Fokus auf Energiespeicherung) und liefert Lösungen für Wohnbereich, Gewerbe/Industrie, Netzspeicherung, Mobilfunk‑Basisstationen, Rechenzentren und leichte Elektrofahrzeuge.






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