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    Bundestag stimmt für digitale Grundstücksgeschäfte

    Bundestag stimmt für digitale Grundstücksgeschäfte
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat grünes Licht für die vollständige Digitalisierung von Immobiliengeschäften gegeben. Das Parlament verabschiedete am Abend ein Gesetz, mit dem Verträge für den Kauf und Verkauf von Grundstücken ab dem kommenden Jahr komplett digital abgewickelt werden müssen.

    Wenn der Bundesrat der Neuregelung ebenfalls zustimmt, sind nach der Beurkundung eines Immobilienvertrags sämtliche Dokumente und Informationen zwischen Notaren, Gerichten und Behörden elektronisch auszutauschen. In Deutschland werden nach Regierungsangaben pro Jahr mehr als eine Million Immobilienkaufverträge beurkundet./ax/DP/he





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    Bundestag stimmt für digitale Grundstücksgeschäfte Der Bundestag hat grünes Licht für die vollständige Digitalisierung von Immobiliengeschäften gegeben. Das Parlament verabschiedete am Abend ein Gesetz, mit dem Verträge für den Kauf und Verkauf von Grundstücken ab dem kommenden Jahr komplett digital …
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