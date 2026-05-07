SFC Energy Aktie verliert deutlich an Wert - -5,02 % - 07.05.2026

Mit einer Performance von -5,02 % musste die SFC Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der SFC Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 18,180€, mit einem Minus von -5,02 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SFC Energy ist ein Anbieter von Brennstoffzellen- und Hybrid-Energielösungen für Industrie, Verteidigung und Mobilität. Kernprodukte sind methanol- und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen samt Power-Management. Marktstellung: Nischenführer bei netzfernen, zuverlässigen Off-Grid-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Plug Power, Nedstack. USP: robuste, langjährig erprobte Systeme, Methanolkompetenz, integrierte Komplettlösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SFC Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +44,24 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um +11,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SFC Energy um +53,61 % gewonnen.

Während SFC Energy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,48 %.

SFC Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,28 % 1 Monat +31,64 % 3 Monate +44,24 % 1 Jahr -23,36 %

Informationen zur SFC Energy Aktie

Stand: 07.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 318,08 Mio.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Standardwerte unter Druck geraten, können Nebenwerte zulegen und die US-Indizes halten sich vergleichsweise stabil.

So schlagen sich die Wettbewerber von SFC Energy

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,72 %. Plug Power notiert im Minus, mit -6,68 %. Bloom Energy (A) notiert im Minus, mit -8,02 %.

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Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.