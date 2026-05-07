Börsen Update USA - 07.05. - Dow Jones schwach -0,68 %

Der Dow Jones steht bei 49.600,01 PKT und verliert bisher -0,68 %.

Top-Werte: Salesforce +3,01 %, NVIDIA +2,53 %, Microsoft +2,03 %, IBM +1,46 %, Nike (B) +1,21 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,26 %, JPMorgan Chase -2,10 %, Sherwin-Williams -1,97 %, Merck & Co -1,72 %, 3M -1,48 %

Der US Tech 100 steht bei 28.572,57 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +27,67 %, Axon Enterprise +14,73 %, AppLovin Registered (A) +8,54 %, Workday (A) +8,07 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +6,77 %

Flop-Werte: Insmed -21,65 %, Arm Holdings -13,71 %, DoorDash Registered (A) -12,53 %, Marvell Technology -5,88 %, Western Digital -4,92 %

Der S&P 500 steht bei 7.335,23 PKT und verliert bisher -0,44 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +27,67 %, Axon Enterprise +14,73 %, AppLovin Registered (A) +8,54 %, Workday (A) +8,07 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +6,77 %

Flop-Werte: Zoetis Registered (A) -20,80 %, DoorDash Registered (A) -12,53 %, Tapestry -11,40 %, Teradyne -7,61 %, CIENA -7,45 %