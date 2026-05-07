Die Bison Bank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hongkonger Bison Capital, führt ihre MiCA-konforme Stablecoin für grenzüberschreitende Zahlungen institutioneller Kunden ein

HONGKONG, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Bison Bank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bison Capital Holding Company Limited, gab heute die Einführung des „Bison Bank Electronic Token" bekannt Das Digital asset wurde für schnelle, sichere und transparente internationale Zahlungen und Überweisungen konzipiert und wird in Form von zwei unterschiedlichen Krypto-Assets ausgegeben: einem an den Euro gekoppelten Asset mit der Bezeichnung „ EUB " und einem an den US-Dollar gekoppelten Asset mit der Bezeichnung „ USB ".

Der Stablecoin der Bison Bank entspricht in vollem Umfang der europäischen MiCA-Verordnung und wird in Euro (EUB) und US-Dollar (USB) erhältlich sein.

Diese Initiative steht in vollem Einklang mit der MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets), dem Rechtsrahmen der Europäischen Union, der darauf abzielt, die Regulierung von Krypto-Assets zu harmonisieren und die operative Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Dieser Schritt unterstreicht das starke Engagement der Bison Bank im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Eine Brücke zwischen traditionellem Geld und der digitalen Zukunft

2022 lancierte die Bison Bank Bison Digital Assets (BDA). Über diese Tochtergesellschaft ermöglichte die Bison Bank ihren Kunden den direkten Zugang zu Krypto-Asset-Handels- und Verwahrungsdienstleistungen über ihre Bankkonten.

Heute setzt der Bison Bank Electronic Token einen neuen globalen Maßstab für digitales Geld. Er fördert Innovation und gewährleistet gleichzeitig Kundenschutz und Marktstabilität.

Erfüllung der Basler Standards für Bankbilanzen

Als MiCA-konformer E-Geld-Token, der von einem regulierten EU-Kreditinstitut unter der Aufsicht der EZB ausgegeben wird, qualifiziert sich der Bison Bank Electronic Token für eine Vorzugsbehandlung im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Behandlung von Krypto-Asset-Engagements (SCO60) des Basler Ausschusses, die am 1. Januar 2026 in Kraft tritt. Dies ermöglicht es Finanzinstituten in Rechtsordnungen, die sich am Basler Rahmenwerk orientieren, den EMT in ihr Treasury-Management und ihre Bilanzierung zu integrieren, wobei die Kapitalanforderungen an den zugrunde liegenden Fiat-Referenzwert angepasst sind.