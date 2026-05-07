könnten Hormuz-Blockade wieder aufnehmen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Ölpreis ist am Donnerstag vorübergehend ins Plus geklettert. Händler verwiesen auf einen Bericht des "Wall Street Journal", demzufolge die USA erwägen, die Blockade der Straße von Hormuz wieder aufzunehmen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 100,58 US-Dollar. Das waren zwar 0,68 Prozent weniger als am Vortag. Zuvor hatte der Ölpreis allerdings belastet von Hoffnungen auf eine Entspannung im Krieg zwischen den USA und dem Iran deutlich mehr nachgegeben.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte er dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren".