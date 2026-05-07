Selenskyj warnt Vertreter anderer Staaten

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Vor dem traditionellen Tag des Sieges in Moskau hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Vertreter Russland nahestehender Staaten davor gewarnt, in die russische Hauptstadt zu kommen. Die Ukraine habe entsprechende Anfragen erhalten, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Er sprach von einem seltsamen Wunsch zu dieser Zeit. "Wir raten davon ab."

Moskau feiert traditionell am 9. Mai den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland auch mit einer Militärparade auf dem Roten Platz und hat zu den Feiern einseitig eine Waffenruhe ausgerufen. "Sie wollen die Erlaubnis der Ukraine, ihre Parade abzuhalten, um einmal im Jahr für eine Stunde sicher auf den Platz zu gehen", sagte Selenskyj. Danach wolle Russland weiter Menschen in der Ukraine töten und Krieg führen.