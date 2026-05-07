RHÖN-KLINIKUM AG: Stabil ins Jahr 2026 – Erfolgreiches erstes Quartal
RHÖN-KLINIKUM startet 2026 mit deutlichem Wachstum, mehr behandelten Patienten und klaren Investitionsplänen – trotz politischer Reformrisiken und anhaltendem Kostendruck.
Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
- Q1 2026: Konzernumsatz EUR 436,1 Mio. (Q1 2025: EUR 414,7 Mio.), EBITDA EUR 30,2 Mio. (Q1 2025: EUR 22,6 Mio.), Konzerngewinn EUR 13,1 Mio. (Q1 2025: EUR 7,3 Mio.).
- Behandelte Patientinnen und Patienten (ambulant und stationär) im Q1: 258.027, ein Anstieg von 7,4 % gegenüber Q1 2025 (240.137).
- Operative Integration und Konsolidierung der Ortho Centrum Saale MVZ GmbH (sechs Kassensitze in Orthopädie/Unfallchirurgie u. a.) zur Stärkung des RHÖN‑Campus und regionaler Wachstumschancen.
- Geplante Großinvestitionen 2026 in moderne Medizintechnik an allen Klinikstandorten sowie Ausbau der medizinischen und therapeutischen Versorgung konzernweit.
- Ausblick 2026: erwarteter Umsatz rund EUR 1,7 Mrd. (±5 %), erwartetes EBITDA zwischen EUR 110 Mio. und EUR 125 Mio.; moderate Steigerung bei Fallzahlen und Bewertungsrelationen erwartet.
- Laufendes Geschäftsjahr geprägt von erheblichen Unsicherheiten durch gesetzliche Reformen (u. a. KHAG seit 15.04.2026, Auswirkungen des GKV‑FinStG), die kurzfristig finanziellen Druck auf Krankenhäuser erhöhen; Prognose deshalb mit Vorbehalten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Rhoen-Klinikum ist am 07.05.2026.
Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,94 % im
Minus.
-2,33 %
+5,65 %
+7,38 %
+1,55 %
-9,66 %
+3,15 %
-16,56 %
-51,50 %
+14.551,16 %
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