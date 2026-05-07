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    RHÖN-KLINIKUM AG: Stabil ins Jahr 2026 – Erfolgreiches erstes Quartal

    RHÖN-KLINIKUM startet 2026 mit deutlichem Wachstum, mehr behandelten Patienten und klaren Investitionsplänen – trotz politischer Reformrisiken und anhaltendem Kostendruck.

    RHÖN-KLINIKUM AG: Stabil ins Jahr 2026 – Erfolgreiches erstes Quartal
    Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
    • Q1 2026: Konzernumsatz EUR 436,1 Mio. (Q1 2025: EUR 414,7 Mio.), EBITDA EUR 30,2 Mio. (Q1 2025: EUR 22,6 Mio.), Konzerngewinn EUR 13,1 Mio. (Q1 2025: EUR 7,3 Mio.).
    • Behandelte Patientinnen und Patienten (ambulant und stationär) im Q1: 258.027, ein Anstieg von 7,4 % gegenüber Q1 2025 (240.137).
    • Operative Integration und Konsolidierung der Ortho Centrum Saale MVZ GmbH (sechs Kassensitze in Orthopädie/Unfallchirurgie u. a.) zur Stärkung des RHÖN‑Campus und regionaler Wachstumschancen.
    • Geplante Großinvestitionen 2026 in moderne Medizintechnik an allen Klinikstandorten sowie Ausbau der medizinischen und therapeutischen Versorgung konzernweit.
    • Ausblick 2026: erwarteter Umsatz rund EUR 1,7 Mrd. (±5 %), erwartetes EBITDA zwischen EUR 110 Mio. und EUR 125 Mio.; moderate Steigerung bei Fallzahlen und Bewertungsrelationen erwartet.
    • Laufendes Geschäftsjahr geprägt von erheblichen Unsicherheiten durch gesetzliche Reformen (u. a. KHAG seit 15.04.2026, Auswirkungen des GKV‑FinStG), die kurzfristig finanziellen Druck auf Krankenhäuser erhöhen; Prognose deshalb mit Vorbehalten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Rhoen-Klinikum ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,94 % im Minus.


    Rhoen-Klinikum

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    ISIN:DE0007042301WKN:704230
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