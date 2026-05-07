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    Besonders beachtet!

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    Caterpillar Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 07.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Caterpillar Aktie bisher Verluste von -4,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Caterpillar Aktie.

    Besonders beachtet! - Caterpillar Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 07.05.2026
    Foto: Caterpillar Inc

    Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

    Caterpillar Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Caterpillar Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,26 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,18 %, geht es heute bei der Caterpillar Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Caterpillar Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +29,29 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um +14,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,57 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +61,71 % gewonnen.

    Während Caterpillar deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,70 %.

    Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,41 %
    1 Monat +27,57 %
    3 Monate +29,29 %
    1 Jahr +182,53 %
    Stand: 07.05.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Caterpillar Aktie

    Es gibt 465 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 352,50 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 07.05. - Dow Jones schwach -0,68 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DAX rutscht ab, SDAX glänzt: So uneinheitlich sind die Märkte heute


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Standardwerte unter Druck geraten, können Nebenwerte zulegen und die US-Indizes halten sich vergleichsweise stabil.

    Börsenstart USA - 07.05. - US Tech 100 stark +0,20 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deere, Volvo Registered (B) und Co.

    Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,65 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -1,80 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +0,76 %.

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    Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Caterpillar

    -3,75 %
    +12,92 %
    +26,97 %
    +29,71 %
    +178,53 %
    +308,12 %
    +304,07 %
    +1.128,60 %
    +2.437,17 %
    ISIN:US1491231015WKN:850598
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