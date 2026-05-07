🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualcomm AktievorwärtsNachrichten zu Qualcomm

    Mega-Rallye am Donnerstag

    1745 Aufrufe 1745 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ist Qualcomm der günstigste KI-Chip-Wert am Markt?

    Die Qualcomm-Aktie mit dem größten Tagessprung seit Wochen: Ein Milliarden-Rückkauf, ein AR-Deal mit Snap und ein Datencenter-Auftrag sorgen für Aufsehen. Was steckt dahinter?

    Für Sie zusammengefasst
    Mega-Rallye am Donnerstag - Ist Qualcomm der günstigste KI-Chip-Wert am Markt?
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Die Aktie von Halbleiterhersteller und Apple-Zulieferer Qualcomm legt am Donnerstag zeitweise um bis zu 15 Prozent zu und erreichte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit knapp zwei Jahren bei 223 US-Dollar. Im Tagesverlauf gaben die Papiere einen Teil der Gewinne wieder ab und lagen kurz vor US-Handelsschluss noch knapp 6 Prozent im Plus. Das Handelsvolumen lag auf dem Doppelten des üblichen Tagesdurchschnitts.

    Auslöser ist eine ungewöhnlich breite Nachrichtenlage: Qualcomm hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar aufgelegt, eine mehrjährige Partnerschaft mit Snap für AR-Brillen-Chips vereinbart und erstmals konkret bestätigt, wann erste Datencenter-Chips an einen großen Cloud-Konzern ausgeliefert werden sollen. CEO Cristiano Amon ließ auf dem jüngsten Analystenruf keinen Zweifel an der Stoßrichtung: "Wir freuen uns gleichermaßen auf unseren Einstieg ins Rechenzentrum, wo ein führender Hyperscaler unsere Custom-Silicon-Lösung erhält und erste Lieferungen noch in diesem Kalenderjahr geplant sind."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qualcomm Inc!
    Short
    207,05€
    Basispreis
    0,07
    Ask
    × 12,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    179,39€
    Basispreis
    2,10
    Ask
    × 11,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Qualcomm

    +4,79 %
    +27,84 %
    +74,79 %
    +63,59 %
    +53,51 %
    +66,17 %
    +44,82 %
    +264,39 %
    +5.621,70 %
    ISIN:US7475251036WKN:883121
    Qualcomm direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Hinter dem Kurssprung steckt ein Bewertungsumbruch. Lange galt Qualcomm vor allem als Lieferant von Smartphone-Prozessoren, mit entsprechend moderater Bewertung. Nun handelt die Aktie bei rund dem 16-Fachen des erwarteten Jahresgewinns, deutlich günstiger als Nvidia, Broadcom oder AMD. Anleger beginnen das Unternehmen neu einzupreisen: als diversifizierten Chipkonzern mit Wachstumschancen in Automotive, IoT und Künstlicher Intelligenz.

    Die Quartalszahlen für das zweite Geschäftsquartal 2026 liefern dafür die Grundlage. Der Umsatz kletterte auf 10,6 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,65 US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen. Besonders das Automotive-Segment überraschte: Der dortige Umsatz wuchs um 38 Prozent auf 1,33 Milliarden Dollar und markierte einen Rekordwert. Im IoT-Bereich legte Qualcomm neun Prozent zu. Zusammen mit den Aktienrückkäufen von 5,4 Milliarden US-Dollar im ersten Geschäftshalbjahr ergibt sich ein klares Signal an die Kapitalmärkte.

    Parallel dazu stärkt Qualcomm sein Kerngeschäft: Zwei neue Snapdragon-Plattformen für das mittlere Preissegment sollen ab der zweiten Jahreshälfte 2026 in Geräten unter anderem von Honor, OPPO und Xiaomi verbaut werden.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Qualcomm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 173,4EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 180,47$, was einem Rückgang von -11,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mega-Rallye am Donnerstag Ist Qualcomm der günstigste KI-Chip-Wert am Markt? Die Qualcomm-Aktie mit dem größten Tagessprung seit Wochen: Ein Milliarden-Rückkauf, ein AR-Deal mit Snap und ein Datencenter-Auftrag sorgen für Aufsehen. Was steckt dahinter?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     