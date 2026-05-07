Ist Qualcomm der günstigste KI-Chip-Wert am Markt?

Auslöser ist eine ungewöhnlich breite Nachrichtenlage: Qualcomm hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar aufgelegt, eine mehrjährige Partnerschaft mit Snap für AR-Brillen-Chips vereinbart und erstmals konkret bestätigt, wann erste Datencenter-Chips an einen großen Cloud-Konzern ausgeliefert werden sollen. CEO Cristiano Amon ließ auf dem jüngsten Analystenruf keinen Zweifel an der Stoßrichtung: "Wir freuen uns gleichermaßen auf unseren Einstieg ins Rechenzentrum, wo ein führender Hyperscaler unsere Custom-Silicon-Lösung erhält und erste Lieferungen noch in diesem Kalenderjahr geplant sind."

Die Aktie von Halbleiterhersteller und Apple-Zulieferer Qualcomm legt am Donnerstag zeitweise um bis zu 15 Prozent zu und erreichte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit knapp zwei Jahren bei 223 US-Dollar. Im Tagesverlauf gaben die Papiere einen Teil der Gewinne wieder ab und lagen kurz vor US-Handelsschluss noch knapp 6 Prozent im Plus. Das Handelsvolumen lag auf dem Doppelten des üblichen Tagesdurchschnitts.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Hinter dem Kurssprung steckt ein Bewertungsumbruch. Lange galt Qualcomm vor allem als Lieferant von Smartphone-Prozessoren, mit entsprechend moderater Bewertung. Nun handelt die Aktie bei rund dem 16-Fachen des erwarteten Jahresgewinns, deutlich günstiger als Nvidia, Broadcom oder AMD. Anleger beginnen das Unternehmen neu einzupreisen: als diversifizierten Chipkonzern mit Wachstumschancen in Automotive, IoT und Künstlicher Intelligenz.

Die Quartalszahlen für das zweite Geschäftsquartal 2026 liefern dafür die Grundlage. Der Umsatz kletterte auf 10,6 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,65 US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen. Besonders das Automotive-Segment überraschte: Der dortige Umsatz wuchs um 38 Prozent auf 1,33 Milliarden Dollar und markierte einen Rekordwert. Im IoT-Bereich legte Qualcomm neun Prozent zu. Zusammen mit den Aktienrückkäufen von 5,4 Milliarden US-Dollar im ersten Geschäftshalbjahr ergibt sich ein klares Signal an die Kapitalmärkte.

Parallel dazu stärkt Qualcomm sein Kerngeschäft: Zwei neue Snapdragon-Plattformen für das mittlere Preissegment sollen ab der zweiten Jahreshälfte 2026 in Geräten unter anderem von Honor, OPPO und Xiaomi verbaut werden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Qualcomm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 173,4EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.





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