Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.05.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.05.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +29,80 %
Platz 1
Performance 1M: +62,76 %
Insmed
Tagesperformance: -21,60 %
Platz 2
Performance 1M: -37,44 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -14,52 %
Platz 3
Performance 1M: +52,96 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +13,72 %
Platz 4
Performance 1M: +3,69 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -11,63 %
Platz 5
Performance 1M: +18,10 %
Workday (A)
Tagesperformance: +8,54 %
Platz 6
Performance 1M: +1,56 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 7
Performance 1M: +12,74 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +7,39 %
Platz 8
Performance 1M: +24,93 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -7,23 %
Platz 9
Performance 1M: +57,73 %
Zscaler
Tagesperformance: +7,09 %
Platz 10
Performance 1M: +8,44 %
Western Digital
Tagesperformance: -6,32 %
Platz 11
Performance 1M: +55,48 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 12
Performance 1M: +38,52 %
Qualcomm
Tagesperformance: +5,15 %
Platz 13
Performance 1M: +74,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qualcomm
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischt bis leicht bullisch gestimmtes Qualcomm-Sentiment. Käufe um ca. 143 € (Beitrag 2) vs Verkäufe um 150 € (Beiträge 4–7); fundamentale Zahlen bleiben durchwachsen. Positive Signale: China‑Nachfrage, Hyperscaler-Kunde, Bodenbildung; positives Zahlen-Feedback. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: etwa 143–150 €; Potenzial durch neue Nachfrage.
Shopify
Tagesperformance: +4,98 %
Platz 14
Performance 1M: -12,41 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 15
Performance 1M: +29,61 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 16
Performance 1M: +8,54 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 17
Performance 1M: +52,30 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 18
Performance 1M: +21,95 %
Intuit
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 19
Performance 1M: -8,22 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 20
Performance 1M: +44,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein sachlicher Blick auf MSTR: Kursentwicklung folgt BTC-Verlauf. 2024 BTC je Aktie +91%, 2025 +20% (Verwässerung durch ATM-Kapitalmaßnahmen); Q4/2025 leicht negativ, Q1/2026 +17,2% dank massiver BTC-Akkumulation. Skepsis bleibt, da Kursanstiege auch ohne BTC-Käufe diskutiert werden. 14-Tage-Verlauf im Text nicht angegeben.
Lam Research
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 21
Performance 1M: +34,11 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 22
Performance 1M: +20,85 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 23
Performance 1M: -0,12 %
CoStar Group
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 24
Performance 1M: -15,84 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 25
Performance 1M: +16,47 %
Paychex
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 26
Performance 1M: -3,04 %
Autodesk
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 27
Performance 1M: +5,01 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 28
Performance 1M: +17,45 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 29
Performance 1M: +69,60 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 30
Performance 1M: +72,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Micron Technology. Einige Postings sehen weiteres Aufwärts-Potenzial (Micron-/Hynix-Positionen, KI-/HPC-Nachfrage). Andere warnen vor Überkauftheit, möglicher Korrektur und Verkaufsdruck institutioneller Anleger, zudem Unsicherheit über Timing. Bewertung (KGV) moderat. Kursentwicklung der letzten 14 Tage betrug X%.
Thomson Reuters
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 31
Performance 1M: +4,65 %
Broadcom
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 32
Performance 1M: +30,08 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 33
Performance 1M: +34,58 %
Palantir
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 34
Performance 1M: -10,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Sicht: gute Zahlen, aber hohe Bewertung (KGV ca. 110) und Abwärtsdruck durch Leerverkäufe/Short-Gamma. Technische Levels: Support ~134 USD, Widerstand 140–141 USD; aktueller Kurs ~141–142 USD. Die 14-Tage-Entwicklung liegt grob im negativen Bereich (ca. -6%).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 35
Performance 1M: -6,50 %
Adobe
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 36
Performance 1M: +0,89 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 37
Performance 1M: +88,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment. Fundamentals: AMD-Neubewertung, Umsatz/Marge steigen; Bewertung/Technik: KGV ~130, RSI über 70. Reaktion auf Q1-Resultate uneinheitlich; After-Hours ~382 USD, Handel ~418 USD. Gewinnmitnahmen vs. Aufwärtsdrang; einige sehen 250–280 USD als Ziel, andere hoffen auf neues 52-Wochen-Hoch. 14-Tage-Bewegung volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 38
Performance 1M: -3,53 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 39
Performance 1M: -1,31 %
Intel
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 40
Performance 1M: +118,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
wallstreetONLINE-Forum: Bullisches Anleger-Sentiment zu Intel. Die Turnaround-Story unter Pat Gelsinger, die Neuausrichtung auf Foundry/Advanced Packaging und potenzielle Aufträge von Apple/Microsoft werden als Fundamentalkraft gesehen. CPU-Mangel treibt Nachfrage; CEO wird positiv bewertet; Geostrategie wird als Vorteil gesehen. Gegenstimmen warnen vor möglichen Rücksetzern. Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt deutlichen Aufwärtstrend.
