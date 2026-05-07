Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 07.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend bullisches Anleger-Sentiment zu NVIDIA. Langfristig wird starkes Wachstum durch AI-Expansion erwartet (OpenAI-Deals, Rechenzentren), Kursziele um 250 USD diskutiert. Kurzfristig bleibt die 200-USD-Zone entscheidend; die letzten 14 Tage waren volatil, Kurs um 194–200 USD, zuletzt ca. 196–199 USD. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.