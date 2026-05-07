Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 07.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.05.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Caterpillar
Tagesperformance: -3,78 %
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 1
Performance 1M: +27,57 %
Performance 1M: +27,57 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 2
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 3
Performance 1M: +15,53 %
Performance 1M: +15,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend bullisches Anleger-Sentiment zu NVIDIA. Langfristig wird starkes Wachstum durch AI-Expansion erwartet (OpenAI-Deals, Rechenzentren), Kursziele um 250 USD diskutiert. Kurzfristig bleibt die 200-USD-Zone entscheidend; die letzten 14 Tage waren volatil, Kurs um 194–200 USD, zuletzt ca. 196–199 USD. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 4
Performance 1M: +5,43 %
Performance 1M: +5,43 %
Microsoft
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +9,41 %
Performance 1M: +9,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum ist das MSFT-Sentiment überwiegend positiv: starke Zahlen, teils als „im Angebot“, Kauf- oder Halte-Empfehlungen; KI-Investitionen werden als Fundament für künftiges Wachstum gesehen. Allerdings gibt es Skepsis, warum der Kurs trotz guter Ergebnisse fällt. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.
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