RBC stuft ENEL auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns entsprächen vollständig seinen Prognosen und den Markterwartungen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:51 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 9,697EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 21:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Fernando Garcia

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 8,80

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,80 € , was einem Rückgang von -8,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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