RBC stuft ENEL auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns entsprächen vollständig seinen Prognosen und den Markterwartungen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 9,697EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 21:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Fernando Garcia
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 8,80
Kursziel alt: 8,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fernando Garcia
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 8,80
Kursziel alt: 8,80
Währung: EUR
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