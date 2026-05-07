JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das Management des Ölkonzerns habe überzeugend dargelegt, wie die Ziele für 2026 erreicht werden sollen, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Augenmerk der Anleger dürfte sich in den kommenden Monaten vor allem auf Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen richten./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:58 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 9,697EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 21:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,40

Kursziel alt: 10,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,40 € , was eine Steigerung von +7,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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