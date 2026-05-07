JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Resultate für das erste Quartal seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Ben Brown in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe die Auftragsdynamik klar positiv herausgeragt./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,77 % und einem Kurs von 77,62EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 21:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
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