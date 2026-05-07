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    Besonders beachtet!

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    Henkel VZ Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,73 % - 07.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Henkel VZ Aktie bisher um +3,73 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Henkel VZ Aktie.

    Besonders beachtet! - Henkel VZ Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,73 % - 07.05.2026
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    Henkel VZ ist ein globaler Konsumgüter- und Industriekonzern (Adhesive Technologies, Laundry & Home Care, Beauty Care). Kernprodukte: Klebstoffe (Loctite), Wasch- und Reinigungsmittel (Persil), Körperpflege. Starke Marktstellung v.a. bei Industrieklebstoffen. Wichtige Konkurrenten: P&G, Unilever, Reckitt, 3M. USP: Technologieführerschaft bei Klebstoffen, breite Markenbasis, hohe B2B-Verankerung.

    Henkel VZ Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.05.2026

    Die Henkel VZ Aktie notiert aktuell bei 65,71 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,73 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,36  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Henkel VZ Aktie. Nach einem Plus von +2,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 65,71. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Henkel VZ Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,57 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Henkel VZ Aktie damit um +8,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,64 %. Im Jahr 2026 gab es für Henkel VZ bisher ein Minus von -9,05 %.

    Während Henkel VZ heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -2,13 %. Damit gehört Henkel VZ heute zu den auffälligeren Werten.

    Henkel VZ Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,38 %
    1 Monat -2,64 %
    3 Monate -20,57 %
    1 Jahr -7,57 %
    Stand: 07.05.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Henkel VZ Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Henkel-Aktie. Diskutiert wird, ob organisches Umsatzwachstum wieder anzieht (Q1/2026 ca. 1,7–1,8%; Ausblick 1,0–3%), oder weiter schrumpft. Technisch wird eine Chartformation rund um 68,16 € betrachtet, mit Potenzial auf Breakout über 100 €. Zukäufe, Buybacks und eine mögliche Aufspaltung/Umorganisation werden als Treiber oder Risiko gesehen.

    Zur Henkel VZ Diskussion

    Informationen zur Henkel VZ Aktie

    Es gibt 178 Mio. Henkel VZ Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,73 Mrd.EUR € wert.

    Schwacher Dax scheitert an 25.000 Punkten


    Nach zwei starken Börsentagen ist dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag die Luft ausgegangen. Auch ein weiter fallender Ölpreis und erneute Rekorde an den US-Börsen konnten den Leitindex Dax nicht befeuern. Der deutsche Leitindex gab am …

    DAX rutscht ab, SDAX glänzt: So uneinheitlich sind die Märkte heute


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Standardwerte unter Druck geraten, können Nebenwerte zulegen und die US-Indizes halten sich vergleichsweise stabil.

    RBC stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'


    Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der im ersten Quartal erzielte Umsatz des Konsumgüterherstellers habe die Erwartungen überboten, hieß es in einer am …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Beiersdorf, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,25 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -1,00 %. L'Oreal notiert im Minus, mit -2,55 %.

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    Ob die Henkel VZ Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Henkel VZ Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Henkel VZ

    +3,66 %
    +8,38 %
    -2,64 %
    -20,57 %
    -7,57 %
    -14,51 %
    -34,14 %
    -37,11 %
    +1.911,95 %
    ISIN:DE0006048432WKN:604843
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    Verfasst von Markt Bote
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