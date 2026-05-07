JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 10,40 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 9,715 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 98,67 Mrd..

Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +3,04 %/-17,57 % bedeutet.