🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnel AktievorwärtsNachrichten zu Enel

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 10,40 Euro

    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 10,40 Euro
    Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das Management des Ölkonzerns habe überzeugend dargelegt, wie die Ziele für 2026 erreicht werden sollen, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Augenmerk der Anleger dürfte sich in den kommenden Monaten vor allem auf Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen richten./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:58 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Enel SPA!
    Short
    10,59€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 10,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    8,71€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 9,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Enel

    -1,01 %
    +1,71 %
    +1,11 %
    +3,29 %
    +28,33 %
    +59,46 %
    +18,41 %
    +153,50 %
    +54,05 %
    ISIN:IT0003128367WKN:928624
    Enel direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 9,715 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 98,67 Mrd..

    Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +3,04 %/-17,57 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 10,40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,40, was eine Steigerung von +7,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Enel - 928624 - IT0003128367

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Enel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 10,40 Euro Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das Management des Ölkonzerns habe überzeugend dargelegt, wie die Ziele für 2026 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     