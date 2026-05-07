ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 10,40 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das Management des Ölkonzerns habe überzeugend dargelegt, wie die Ziele für 2026 erreicht werden sollen, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Augenmerk der Anleger dürfte sich in den kommenden Monaten vor allem auf Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen richten./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:58 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 9,715 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +1,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 98,67 Mrd..
Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +3,04 %/-17,57 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 10,40 Euro
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Community Beiträge zu Enel - 928624 - IT0003128367
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wenn ich große Summen hätte wären die Enel ideal, aber ich weiß nicht, ob die großen Summen jetzt in Anleihen angelegt werden.