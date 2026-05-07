Equinox Gold legt starke Finanzergebnisse für das erste Quartal vor und baut langlebige kanadische Goldplattform aus

Die durchschnittliche jährliche Produktion in Kanada wird für den Zeitraum 2026–2036 auf über 500.000 Unzen pro Jahr geschätzt

6. Mai 2026 – Vancouver, BC / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) („Equinox Gold“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/equinox-gold-presentation-of-top-qua ... -) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt zu geben. Der ungeprüfte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss des Unternehmens („Finanzbericht“) und die dazugehörige Erläuterung und Analyse der Geschäftsführung („MD&A“) stehen auf dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca, auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar und auf der Website des Unternehmens unter www.equinoxgold.com zum Download bereit. Alle Finanzzahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Darren Hall, CEO von Equinox Gold, kommentierte: „Equinox Gold hat einen soliden Start ins Jahr hingelegt und 197.628 Unzen („oz“) Gold gefördert, bei Cash-Kosten und All-in-Sustaining-Kosten von 1.633 $ bzw. 1.950 $ pro Unze. Wichtig ist, dass unsere beiden kanadischen Betriebe gut anlaufen und im Quartal 87.402 oz in Kanada produziert wurden. Basierend auf der bisherigen Jahresleistung und den erwarteten Verbesserungen im weiteren Jahresverlauf ist das Unternehmen weiterhin auf Kurs, unsere konsolidierte Produktions- und Kostenprognose für das Gesamtjahr zu erreichen.

„Bei Greenstone lagen die Winterförderraten im Quartal bei durchschnittlich 180.248 Tonnen pro Tag („tpd“) und der Durchsatz der Aufbereitungsanlage bei durchschnittlich 24.544 tpd, wobei an mehr als der Hälfte der Betriebstage die Nennkapazität überschritten wurde, was eine Verbesserung der Leistung gegenüber dem Vorquartal zeigt. Während sich die Abbauproduktivität im ersten Quartal verbesserte, lagen die Mengen aufgrund der strengen Winterbedingungen, die den Abbauablauf beeinträchtigten, leicht unter dem Plan, was zu niedrigeren verarbeiteten Gehalten und einer Produktion von 60.338 Unzen Gold führte. Da der Winter nun zu Ende geht und die Abbauproduktivität weiter zunimmt, erwarten wir, wieder mit dem Abbauplan in Einklang zu kommen und im Laufe des Jahres eine Verbesserung der Gehalte zu verzeichnen.

„In Valentine hat das Team trotz eines strengen Winters in Neufundland ein solides erstes volles Betriebsquartal abgeliefert. Die Region war im Quartal mit ungewöhnlich schwierigen Winterbedingungen konfrontiert, was sich auf die Abbauraten und den Zeitpunkt des Zugangs zu den geplanten Erzzonen auswirkte und zu einer Produktion von 27.064 Unzen Gold führte. Trotz dieser Bedingungen zeigte die Aufbereitungsanlage eine gute Leistung und verarbeitete im Quartal durchschnittlich 6.192 Tonnen pro Tag, was 90 % der Nennkapazität entspricht; im Februar und März wurde die Nennkapazität sogar übertroffen – ein Beweis für die Leistungsfähigkeit des Teams und die Qualität der Anlage.

„Wir verfolgen die neuen Mineralisierungen, die bei Valentine im Rahmen unseres Bohrprogramms 2025 entdeckt wurden, und treiben gleichzeitig die Pläne für die Phase-2-Erweiterung voran, die zusammen voraussichtlich zu einer höheren Produktion führen und die Lebensdauer der Mine verlängern werden.

„Wir haben unsere Pipeline an Wachstumsprojekten im Laufe des Quartals vorangetrieben, indem wir Pläne für die Erweiterung von Valentine in Phase 2 skizzierten, die technischen und umwelttechnischen Studien für Castle Mountain vorantrieben und die Exploration, die technischen Arbeiten sowie den Dialog mit der Gemeinde in Los Filos fortsetzten. Zusammen könnten diese Projekte die jährliche Produktion um bis zu 500.000 Unzen steigern und damit einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen.

„Dank des starken Cashflows aus unseren in Betrieb befindlichen Minen und des im Januar abgeschlossenen Verkaufs unserer brasilianischen Vermögenswerte konnten wir im Laufe des Quartals Schulden in Höhe von 990 Millionen US-Dollar zurückzahlen, ein Aktienrückkaufprogramm auflegen und am 26. März unsere erste vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,015 US-Dollar pro Aktie ausschütten. Nach Quartalsende haben wir nach einem deutlichen Schuldenabbau und einer verbesserten Finanzkraft unsere revolvierende Kreditfazilität zu verbesserten Konditionen refinanziert und damit unsere Liquidität, Flexibilität und unsere Gesamtkapitalkosten verbessert. Der Vorstand genehmigte zudem eine zweite vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,015 US-Dollar pro Aktie, die am 5. Juni 2026 an die am 21. Mai 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Unser Fokus ist klar: die Schaffung langfristiger Aktionärswerte durch operative Exzellenz, disziplinierte Kapitalallokation und die erfolgreiche Umsetzung unserer organischen Wachstumspipeline. Wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres weitere Updates zu liefern.“

Highlights des 1. Quartals 2026

- Produktion von 197.628 Unzen Gold, darunter 60.338 Unzen aus Greenstone, 27.064 Unzen aus Valentine, 13.174 Unzen aus Mesquite und 81.280 Unzen aus Nicaragua, die alle in der Prognose des Unternehmens für 2026 von 700.000 bis 800.000 Unzen enthalten waren, sowie 2.299 Unzen aus Castle Mountain (zusammenfassend „fortgeführte Geschäftsbereiche“); 13.473 Unzen aus den brasilianischen Betrieben gefördert, die am 23. Januar 2026 verkauft wurden und in den Quartalsberichten des Unternehmens als „aufgegebene Geschäftsbereiche“ ausgewiesen sind

- Verkauf von 199.217 Unzen Gold aus allen Betrieben1zu einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 4.604 $ pro Unze

- Cash-Kosten von 1.633 $ pro Unze und All-in-Sustaining-Kosten („AISC“) von 1.950 $ pro Unze für alle Betriebe2

- Cashflow aus allen Betrieben vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals in Höhe von 341,0 Mio. $

- Freier Cashflow der Minenstandorte aus allen Betrieben vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals von 408,9 Mio. $2

- Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 861,6 Mio. USD

- Bereinigtes EBITDA aus allen Geschäftsbereichen von 527,2 Mio. $2

- Ergebnis aus dem Bergbaubetrieb aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 438,8 Mio. USD

- Nettoergebnis aus allen Geschäftsbereichen in Höhe von 310,1 Mio. USD oder 0,39 USD je Aktie (unverwässert)

- Bereinigter Jahresüberschuss aus allen Geschäftsbereichen in Höhe von 234,0 Millionen US-Dollar oder 0,30 US-Dollar je Aktie2

o Abschluss des Verkaufs der Minen Aurizona, RDM und Bahia Complex in Brasilien („Brasilien-Geschäft“) für bis zu 1,015 Mrd. US-Dollar

o Tilgung und Rückzahlung von Schulden in Höhe von 988,6 Millionen US-Dollar

- Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre in Höhe von 11,8 Mio. US-Dollar (0,015 US-Dollar je Aktie) am 26. März 2026

- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (nicht gebunden) in Höhe von 363,0 Mio. USD zum 31. März 2026

- Nettoverschuldung von 77 Millionen US-Dollar (ohne Wandelanleihen)2,3 und verfügbare Liquidität von 923 Millionen US-Dollar3 zum 30. April 2026

- Geschätzte kanadische Produktion von 543.000 Unzen pro Jahr von 2026 bis 2036 (siehe Pressemitteilung vom 30. März 2026)

o Greenstone: Durchschnittlich 320.000 Unzen pro Jahr von 2026 bis 2036; Möglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine und zum Produktionswachstum durch unterirdische Mineralressourcen, Lagen in der Nähe der Mine und regionale Lagerstätten sowie eine Steigerung des Aufbereitungsdurchsatzes

o Valentine: Durchschnittlich 223.000 Unzen pro Jahr von 2026 bis 2036 bei erfolgreichem Abschluss der Phase-2-Erweiterung; Möglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine durch die Frank-Zone und zukünftige Explorationserfolge

- Fortgeschrittene Pipeline an Wachstumsprojekten, die zusammen bis zu 500.000 Unzen zusätzliche Jahresproduktion liefern könnten

o Die Erweiterung von Valentine Phase 2 erhöht den Durchsatz von 2,5 Mio. t/Jahr auf 5 Mio. t/Jahr; geschätzte anfängliche Investitionskosten von 414 Mio. $ für die Erweiterung der Aufbereitungsanlage, der Infrastruktur und des Fuhrparks, einschließlich einer 20-prozentigen Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben, die aus dem Cashflow selbst finanziert werden sollen; Baubeginn ist für das zweite Halbjahr 2026 nach Genehmigung durch den Verwaltungsrat geplant, mit einer voraussichtlichen Bauzeit von 24 Monaten

o Aktualisierungsstudien für Castle Mountain laufen; Entscheidung der Bundesbehörden wird für das 4. Quartal 2026 erwartet

o Exploration, technische Planung und fortgesetzter Dialog mit allen Stakeholdern bei Los Filos laufen, um Möglichkeiten für eine Wiederaufnahme und Erweiterung zu evaluieren

- Gemeldete Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen zum Jahresende 2025: 19,0 Millionen Unzen nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven, 19,1 Millionen Unzen gemessene und angezeigte Ressourcen (ohne Reserven) und 11,1 Millionen Unzen abgeleitete Ressourcen (weitere Einzelheiten siehe Jahresinformationsformular vom 30. März 2026)

- Die Bohrungen zur Ressourcenerweiterung und zur Erkundung werden im gesamten Portfolio fortgesetzt

o Ankündigung einer neuen hochgradigen Minotaur-Goldentdeckung bei Valentine, 8 km nördlich der Aufbereitungsanlage, sowie weitere Identifizierung einer konsistenten Goldmineralisierung in der Frank-Zone, entlang des Trends der bestehenden Mineralreserven

1 „Gesamtgeschäft“ umfasst sowohl fortgeführte als auch aufgegebene Geschäftsbereiche.

2 Cash-Kosten pro verkaufter Unze, AISC pro verkaufter Unze, Free Cashflow der Bergbaustandorte, bereinigtes Nettoergebnis, bereinigter Gewinn je Aktie, bereinigtes EBITDA, laufende Ausgaben und Nettoverschuldung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise.

3 Die Nettoverschuldung wurde auf der Grundlage von Barmitteln in Höhe von 363 Millionen US-Dollar zum 31. März 2026 und in Anspruch genommenen Krediten in Höhe von 440 Millionen US-Dollar zum 30. April 2026 berechnet, wobei im Geld befindliche Wandelanleihen und Ausrüstungskredite nicht berücksichtigt wurden. Die verfügbare Liquidität wurde berechnet als 363 Millionen US-Dollar an Barmitteln zum 31. März 2026 zuzüglich 560 Millionen US-Dollar an nicht in Anspruch genommenen Krediten aus der revolvierenden Kreditfazilität zum 30. April 2026.

Konsolidierte operative und finanzielle Highlights – Betriebsdaten

Dreimonatszeitraum Betriebsdaten Einheit 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 In der Prognose berücksichtigte Goldproduktion aus Betriebsanlagen(1) oz 181.856 222.481 182.089 Abzüglich: Aus den Calibre-Anlagen vor Abschluss der Calibre-Akquisition gefördertes Gold oz — — (71.539) Zuzüglich: Goldproduktion aus Vermögenswerten, die nicht in der Prognose enthalten sind(1) oz 15.772 24.543 34.740 Goldproduktion – alle Betriebe oz 197.628 247.024 145.290 Goldproduktion – fortgeführte Geschäftsbereiche oz 184.155 173.278 91.460 Goldproduktion – aufgegebene Geschäftsbereiche oz 13.473 73.745 53.830 Verkauftes Gold – Alle Betriebe oz 199.217 242.392 147.920 Verkauftes Gold – Fortgeführte Geschäftsbereiche oz 183.960 168.558 92.468 Verkauftes Gold – aufgegebene Geschäftsbereiche oz 15.257 73.834 55.452 Durchschnittlicher realisierter Goldpreis – Alle Betriebe $/oz 4.604 4.060 2.858 Durchschnittlicher realisierter Goldpreis – Fortgeführte Geschäftsbereiche $/oz 4.630 4.024 2.869 Durchschnittlicher realisierter Goldpreis – aufgegebene Geschäftsbereiche $/oz 4.285 4.140 2.841 Cash-Kosten pro verkaufter Unze – Alle Betriebe(2)(3) $/oz 1.633 1.392 1.769 Cash-Kosten pro verkaufter Unze – Alle Betriebe, ohne Los Filos(2)(3)(4) $/oz 1.633 1.392 1.637 Cash-Kosten pro verkaufter Unze – Fortgeführte Betriebe(3) $/oz 1.601 1.211 1.793 Cash-Kosten pro verkaufter Unze – aufgegebene Geschäftsbereiche $/oz 2.010 1.773 1.732 AISC pro verkaufter Unze – Gesamter Betrieb(2)(3) $/oz 1.950 1.907 2.065 AISC pro verkaufter Unze – Alle Betriebe, ohne Los Filos(2)(3)(4) $/oz 1.950 1.907 1.979 AISC pro verkaufter Unze – Fortgeführte Geschäftsbereiche(3) $/oz 1.908 1.673 2.001 AISC pro verkaufter Unze – aufgegebene Geschäftsbereiche $/oz 2.452 2.397 2.168

Die brasilianischen Betriebe, Los Filos und Castle Mountain sind aus der Prognose für 2026 ausgeschlossen. Valentine, Los Filos und Castle Mountain wurden aus der im Juni 2025 veröffentlichten Produktions- und Kostenprognose für 2025 („Prognose für 2025“) ausgeschlossen. Verweise auf die Prognose für 2025 und die Prognose für 2026 für die jeweiligen Zeiträume werden synonym als „Prognose“ bezeichnet. Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise . Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze schließen die Ergebnisse von Castle Mountain nach August 2024 aus, als die Restauslaugung begann (siehe Entwicklungsprojekte ), sowie die Ergebnisse von Los Filos nach März 2025, als der Betrieb am 1. April 2025 auf unbestimmte Zeit eingestellt wurde (siehe Entwicklungsprojekte ). Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze beinhalten Valentine ab Dezember 2025, nachdem die Mine die kommerzielle Produktion erreicht hat. Die konsolidierten AISC pro verkaufter Unze schließen allgemeine Unternehmens- und Verwaltungskosten aus. Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze für das erste Quartal 2025 wurden angepasst, um die Ergebnisse von Los Filos auszuschließen, die in der Prognose für 2025 nicht berücksichtigt wurden. Die Zahlen in den Tabellen dieser Pressemitteilung ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe.

Konsolidierte operative und finanzielle Highlights – Finanzdaten

Dreimonatszeitraum Finanzdaten Einheit 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Umsatz Mio. 861,6 681,4 265,7 Ergebnis aus dem Bergbaubetrieb Mio. 438,8 342,3 18,8 Nettoergebnis (Verlust) – Gesamter Betrieb Mio. 310,1 197,5 (75,5) Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) – fortgeführte Geschäftsbereiche Mio. 187,2 82,3 (78,5) Nettoergebnis – aufgegebene Geschäftsbereiche Mio. 122,9 115,2 3,0 Ergebnis je Aktie (unverwässert) – Gesamtgeschäft $/Aktie 0,39 0,25 (0,17) Gewinn (Verlust) je Aktie (unverwässert) – fortgeführte Geschäftsbereiche $/Aktie 0,24 0,10 (0,17) Gewinn je Aktie (unverwässert) – aufgegebene Geschäftsbereiche $/Aktie 0,16 0,15 0,01 Bereinigtes EBITDA – Gesamter Geschäftsbetrieb(1) Mio. 527,2 579,0 141,5 Bereinigtes EBITDA – fortgeführte Geschäftsbereiche Mio. 493,0 405,1 81,4 Bereinigtes EBITDA – aufgegebene Geschäftsbereiche Mio. 34,2 173,9 60,1 Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) – Gesamte Geschäftstätigkeit(1) Mio. 234,0 272,9 (33,9) Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) – fortgeführte Geschäftsbereiche Mio. 217,2 163,2 (38,2) Bereinigter Jahresüberschuss – aufgegebene Geschäftsbereiche Mio. 16,8 109,7 4,4 Bereinigtes Ergebnis je Aktie – Gesamtgeschäft(1) $/Aktie 0,30 0,35 (0,07) Bereinigtes Ergebnis je Aktie – fortgeführte Geschäftsbereiche $/Aktie 0,28 0,21 (0,08) Bereinigtes Ergebnis je Aktie – aufgegebene Geschäftsbereiche $/Aktie 0,02 0,14 0,01 Bilanz- und Cashflow-Daten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (frei verfügbar) Mio. 363,0 407,4 172,9 Nettoverschuldung(1)(3) M$ 251,8 1.147,3 1.220,0 Operativer Cashflow vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Working Capital M$ 341,0 396,0 73,3

Das bereinigte EBITDA, der bereinigte Nettogewinn, das bereinigte Ergebnis je Aktie und die Nettoverschuldung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen und Warnhinweise “. Die Zahlen in den Tabellen dieser Pressemitteilung ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe. Die Nettoverschuldung im Lagebericht und im Jahresabschluss umfasst Wandelanleihen gemäß IFRS, während Wandelanleihen aus den zuvor in dieser Pressemitteilung aufgeführten Highlights ausgeschlossen wurden, da sie im Geld sind und voraussichtlich in Eigenkapital umgewandelt werden.

Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen des Unternehmens finden Sie im Jahresabschluss des Unternehmens für das erste Quartal 2026 und der dazugehörigen Managementdiskussion und -analyse für die drei Monate bis zum 31. März 2026. Diese Dokumente stehen auf der Website des Unternehmens unter www.equinoxgold.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar zum Download bereit.

Telefonkonferenz und Webcast

Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 7. Mai 2026, um 7:00 Uhr PT (10:00 Uhr ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse zu erörtern. Der Webcast wird bis zum 7. November 2026 auf der Website von Equinox Gold als Aufzeichnung verfügbar sein.

Telefonkonferenz

Gebührenfrei in den USA und Kanada: 1-833-752-3366

Internationale Anrufer: +1 647-846-2813

Anmeldung zum Webcast

Equinox Gold | Finanzdaten

Details zur Jahreshauptversammlung

Equinox Gold hält seine ordentliche Hauptversammlung („Jahreshauptversammlung“) am Donnerstag, dem 7. Mai 2026, um 13:30 Uhr PT ab. Informationen zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung wurden an die Aktionäre versandt und stehen auch unter www.EquinoxGold.com/shareholder-events zum Download bereit. Aktionäre, die nicht persönlich an der Jahreshauptversammlung teilnehmen können, sind eingeladen, online teilzunehmen.

Persönliche Teilnahme

Suite 3500, 1133 Melville Street, Vancouver, BC

Online-Teilnahme

https://meetnow.global/MFXHRPJ

Über Equinox Gold

Equinox Gold (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das auf Wachstum ausgerichtet ist und über eine starke Basis aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada und ganz Amerika sowie eine Pipeline an Entwicklungs- und Expansionsprojekten verfügt. Das Unternehmen wurde vom renommierten Bergbauunternehmer Ross Beaty gegründet und wird von ihm geleitet. Es wird von einem erfahrenen Führungsteam mit umfassender Expertise geleitet und konzentriert sich auf disziplinierte Umsetzung, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung. Equinox Gold bietet Anlegern ein bedeutendes Engagement im Goldsektor mit einem diversifizierten Portfolio und einem klaren Wachstumskurs. Erfahren Sie mehr unter www.equinoxgold.com oder wenden Sie sich anir@equinoxgold.com.

Kontakt bei Equinox Gold

Ryan King

EVP Capital Markets

T: 778.998.3700

E: ryan.king@equinoxgold.com

E: ir@equinoxgold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Nicht-IFRS-Kennzahlen

In dieser Pressemitteilung werden Cash-Kosten, Cash-Kosten pro verkaufter Unze, AISC, AISC pro verkaufter Unze, bereinigtes Nettoergebnis, bereinigtes Ergebnis je Aktie, Free Cashflow der Minenstandorte, bereinigtes EBITDA, Nettoverschuldung und nachhaltige Investitionsausgaben genannt, bei denen es sich um Kennzahlen ohne standardisierte Bedeutung nach IFRS handelt, d. h. es sind Nicht-IFRS-Kennzahlen, die möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Ihre Ermittlung und Darstellung erfolgt einheitlich und dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen; sie sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Die in den nachstehenden Tabellen dargestellten Zahlen können aufgrund von Rundungen von der Summe abweichen.

Cash-Kosten und Cash-Kosten pro verkaufter Unze

Die Cash-Kosten sind eine gängige Kennzahl zur Messung der finanziellen Leistung in der Goldminenindustrie; sie haben jedoch keine standardisierte Bedeutung nach IFRS. Das Unternehmen weist die Gesamt-Cash-Kosten auf Basis der verkauften Unzen aus. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusätzlich zu den gemäß IFRS erstellten herkömmlichen Kennzahlen nutzen, um die Leistung des Unternehmens sowie dessen Fähigkeit zur Erzielung von Betriebsergebnissen und Cashflow aus dem Bergbaubetrieb zu bewerten. Die Cash-Kosten werden als Betriebskosten des Bergwerks berechnet und verstehen sich abzüglich der den Nebenprodukten zugeordneten Kosten. Die Cash-Kosten werden durch die verkauften Unzen geteilt, um die Cash-Kosten pro verkaufter Unze zu ermitteln. Bei der Berechnung der Cash-Kosten zieht das Unternehmen die den Nebenprodukten zugeordneten Kosten ab, da es der Ansicht ist, dass sich die Kosten für die Goldproduktion durch den Verkauf von Nebenprodukten, die im Rahmen des Goldproduktionsprozesses anfallen, verringern, wodurch das Management und andere Interessengruppen die Nettokosten der Goldproduktion beurteilen können. Die Kennzahl ist nicht unbedingt ein Indikator für den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach IFRS oder die nach IFRS ausgewiesenen Betriebskosten.

AISC pro verkaufter Unze

Das Unternehmen verwendet die AISC pro verkaufter Unze Gold zur Leistungsmessung. Die Methodik zur Berechnung der AISC wurde intern entwickelt und wird im Folgenden beschrieben. Aktuelle in der Goldindustrie verwendete IFRS-Kennzahlen, wie beispielsweise die Betriebskosten, erfassen nicht alle Ausgaben, die für die Erkundung, Erschließung und Aufrechterhaltung der Goldproduktion anfallen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der AISC pro verkaufter Unze mehr Transparenz hinsichtlich der mit der Goldproduktion verbundenen Kosten bietet und Analysten, Investoren und anderen Stakeholdern des Unternehmens dabei helfen wird, die operative Leistung, die Fähigkeit zur Generierung von freiem Cashflow aus dem laufenden Geschäft sowie den Gesamtwert des Unternehmens zu bewerten. Der AISC umfasst die Cash-Kosten (wie oben beschrieben) sowie laufende Investitionsausgaben, laufende Leasingzahlungen, die Aufzinsung und Abschreibung von Rekultivierungskosten sowie Explorations- und Bewertungskosten. Diese Kennzahl soll die Gesamtkosten der Goldproduktion aus dem laufenden Betrieb widerspiegeln; daher sind Expansionsinvestitionen und einmalige Ausgaben ausgeschlossen.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold und der AISC pro verkaufter Unze Gold zur am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahl auf aggregierter Basis:

in Millionen Dollar, außer Angaben in Unzen und pro Unze Dreimonatszeitraum endend am 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Betriebsaufwendungen $ 310,9 $ 239,3 $ 196,1 Nebenprodukten zugewiesene Kosten (9,8) (3,1) (0,4) Fair-Value-Anpassung der erworbenen Vorräte (3,9) (27,8) (3,6) Einmalige Aufwendungen, die im Betriebsergebnis erfasst wurden(1) — — (26,1) Betriebsaufwendungen in der vorkommerziellen Produktions- und Entwicklungsphase(2) (6,4) (20,9) (6,0) Gesamt-Cash-Kosten – Fortgeführte Geschäftsbereiche 290,8 187,5 160,0 Gesamt-Cash-Kosten – aufgegebene Geschäftsbereiche(3) 30,7 130,9 96,0 Gesamt-Cash-Kosten – Gesamte Geschäftstätigkeit $ 321,5 318,4 256,0 Verkaufte Goldunzen – Fortgeführte Geschäftsbereiche 183.960 168.558 92.468 Abzüglich: verkaufte Unzen Gold während der vorkommerziellen Produktionsphase und der Entwicklungsphase(2) (2.293) (13.667) (3.222) Bereinigte verkaufte Unzen Gold – fortgeführte Geschäftsbereiche 181.667 154.891 89.246 Verkaufte Unzen Gold – aufgegebene Geschäftsbereiche 15.257 73.834 55.452 Bereinigte verkaufte Unzen Gold – Alle Betriebe 196.924 228.725 144.698 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold – Fortgeführte Geschäftsbereiche $ 1.601 $ 1.211 $ 1.793 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold – aufgegebene Geschäftsbereiche $ 2.010 $ 1.773 $ 1.732 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold – Alle Betriebe $ 1.633 $ 1.392 $ 1.769 Gesamt-Cash-Kosten – Fortgeführte Geschäftsbereiche $ 290,8 $ 187,5 $ 160,0 Erhaltungskapital 53,0 67,2 16,3 Laufende Leasingzahlungen 0,1 0,3 0,2 Sanierungskosten 4,1 5,9 2,2 Laufende Ausgaben in der vorkommerziellen Produktions- und Entwicklungsphase(2) (1,4) (1,7) (0,2) Gesamt-AISC – Fortgeführte Geschäftsbereiche 346,7 259,2 178,6 Gesamt-AISC – aufgegebene Geschäftsbereiche(3) 37,4 177,0 120,2 Gesamt-AISC – alle Geschäftsbereiche $ 384,1 436,2 298,8 AISC pro verkaufter Unze Gold – Fortgeführte Geschäftsbereiche $ 1.908 $ 1.673 $ 2.001 AISC pro verkaufter Unze Gold – Aufgegebene Geschäftsbereiche $ 2.452 $ 2.397 $ 2.168 AISC pro verkaufter Unze Gold – Alle Betriebe $ 1.950 $ 1.907 $ 2.065

Die in den Betriebsaufwendungen erfassten einmaligen Aufwendungen beziehen sich auf eine Wertminderung von Haufenlaugungserz bei Los Filos aufgrund der unbefristeten Einstellung des Betriebs am 1. April 2025. Die konsolidierten Cash-Kosten pro verkaufter Unze und die AISC pro verkaufter Unze schließen die Ergebnisse von Castle Mountain nach dem 31. August 2024 aus, als die Restauslaugung begann, die Ergebnisse von Los Filos nach dem 31. März 2025, da der Betrieb am 1. April 2025 auf unbestimmte Zeit eingestellt wurde, sowie die Ergebnisse von Valentine für den Zeitraum vor Dezember 2025, nachdem die Mine die kommerzielle Produktion erreicht hatte. Die konsolidierten AISC pro verkaufter Unze schließen die allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens aus. Siehe Tabelle unten.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Gesamt-Cash-Kosten und der AISC aus aufgegebenen

Geschäftsbereichen:

in Millionen $ Dreimonatszeitraum endend am 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Aufgegebene Geschäftsbereiche: Betriebsaufwendungen $ 31,8 $ 131,6 $ 96,5 Abzüglich: Nebenprodukten zugeordnete Kosten (1,2) (0,7) (0,5) Gesamt-Cash-Kosten 30,7 130,9 96,0 Erhaltungskapital 5,6 40,4 21,2 Laufende Leasingzahlungen 0,9 3,3 1,7 Sanierungskosten 0,3 2,3 1,3 Gesamt-AISC $ 37,4 $ 177,0 $ 120,2

Erhaltungsinvestitionen und laufende Aufwendungen

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der laufenden Investitionsausgaben zu den gesamten Investitionsausgaben des Unternehmens für fortgeführte Geschäftsbereiche:

Dreimonatszeitraum in Millionen $ 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Investitionen in Mineralgrundstücke, Anlagen und Ausrüstung(1) $ 167,4 $ 276,2 $ 92,7 Abzüglich: Nicht betriebsnotwendiges Kapital an Betriebsstätten (102,4) (69,1) (41,1) Abzüglich: Nicht-operatives Kapital im Zusammenhang mit der vorkommerziellen Produktion und Entwicklungsprojekten(3) (3,3) (72,6) (1,7) Abzüglich: Kapital zur Aufrechterhaltung im Zusammenhang mit der vorkommerziellen Produktionsphase und Entwicklungsprojekte(3) — (0,4) — Abzüglich: Nicht zahlungswirksame Zugänge(2) (3,1) (26,5) (12,4) Anlagevermögen – Gesamte Geschäftstätigkeit 58,6 107,6 37,5 Anlagevermögen – aufgegebene Geschäftsbereiche(4) 5,6 40,4 21,2 Erhaltungskapital – fortgeführte Geschäftsbereiche $ 53,0 $ 67,2 $ 16,3 Anlagevermögen – Gesamter Betrieb $ 58,6 $ 107,6 $ 37,5 Zuzüglich: Laufende Leasingzahlungen 1,0 3,6 1,8 Zuzüglich: Laufende Aufwendungen für die Rekultivierung 4,4 8,2 3,5 Abzüglich: Laufende Ausgaben im Zusammenhang mit der vorkommerziellen Produktionsphase und Entwicklungsprojekten(3) (1,4) (1,7) — Laufende Ausgaben – konsolidiert 62,6 117,7 42,8 Laufende Aufwendungen – in Betrieb befindliche Bergbaustandorte – aufgegebene Geschäftsbereiche(4) 6,7 46,1 24,2 Laufende Aufwendungen – Betrieb von Bergbaustandorten – Fortgeführte Geschäftsbereiche $ 55,9 $ 71,6 $ 18,6

Gemäß Anmerkung 6 des Konzernabschlusses. Die Kapitalzugänge schließen nicht zahlungswirksame Veränderungen der Rückbaueinlagen aus, die sich aus Änderungen der Annahmen zum Diskontsatz und zur Inflationsrate in der Rückbaurückstellung ergeben. Zu den nicht zahlungswirksamen Zugängen zählen Nutzungsrechte im Zusammenhang mit in der Berichtsperiode bilanzierten Leasingverträgen, aktivierte Abschreibungen für abgegrenzte Abraumarbeiten sowie aktivierte nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen. Bezieht sich auf Castle Mountain nach August 2024, als die Restauslaugung begann, auf Los Filos nach März 2025, da der Betrieb am 1. April 2025 auf unbestimmte Zeit eingestellt wurde, und auf Valentine für den Zeitraum vor Dezember 2025, nachdem die Mine die kommerzielle Produktion erreicht hatte. Siehe Tabelle unten.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Investitionen in den laufenden Betrieb und der laufenden Aufwendungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:

Dreimonatszeitraum in Millionen $ 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Aufgegebene Geschäftsbereiche: Investitionen in Mineralgrundstücke, Anlagen und Ausrüstung $ 6,4 $ 50,4 $ 35,3 Abzüglich: Nicht-dauerhaftes Kapital (0,6) (8,8) (8,0) Abzüglich: Nicht zahlungswirksame Zugänge (0,1) (1,2) (6,2) Erhaltungskapital 5,6 40,4 21,2 Zuzüglich: Laufende Leasingzahlungen 0,9 3,3 1,7 Zuzüglich: Laufende Aufwendungen für die Rekultivierung 0,3 2,3 1,3 Laufende Aufwendungen – Betrieb von Bergbaustandorten $ 6,7 $ 46,1 $ 24,2

Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des freien Cashflows der Bergbaustandorte zur am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahl auf aggregierter Basis:

Dreimonatszeitraum in Millionen $ 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Operativer Cashflow vor nicht zahlungswirksamen Veränderungen des Betriebskapitals $ 341,0 $ 396,0 $ 73,3 Fair-Value-Anpassungen bei erworbenen Vorräten 3,9 27,8 3,6 Einmalige Aufwendungen, die im Betriebsergebnis erfasst wurden(1) — — 26,1 Operativer Cashflow aus Aktivitäten außerhalb der Bergbaustandorte(2) 237,9 182,0 39,9 Cashflow aus dem operativen Bergbaubetrieb – Gesamter Betrieb $ 582,7 $ 605,7 $ 142,9 Cashflow aus dem operativen Bergbaubetrieb – aufgegebene Geschäftsbereiche(3) $ 20,7 $ 181,6 $ 51,7 Cashflow aus dem operativen Bergbaubetrieb – Fortgeführte Geschäftsbereiche $ 562,0 424,1 91,2 Cashflow aus dem Betrieb von Bergwerken – Gesamte Geschäftstätigkeit $ 582,7 $ 605,7 $ 142,9 Abzüglich: Investitionen in den Betrieb von Bergwerken Zugänge bei Sachanlagen im Bergbau 167,4 276,2 92,7 Investitionen im Zusammenhang mit vorkommerziellen Produktions- und Erschließungsprojekten, Unternehmens- und sonstigen nicht zahlungswirksamen Zugängen (6,4) (99,9) (14,1) Abzüglich: Investitionsausgaben aus dem laufenden Bergbaubetrieb – Alle Betriebe 161,0 176,3 78,6 Abzüglich: Leasingzahlungen im Zusammenhang mit nicht betriebsnotwendigen Anlagegütern 6,2 10,2 4,8 Abzüglich: Nicht wiederkehrende Explorationskosten 6,6 3,8 1,8 Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte vor Veränderungen des Betriebskapitals – Alle Geschäftsbereiche $ 408,9 $ 415,4 $ 57,7 Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte vor Veränderungen des Betriebskapitals – aufgegebene Geschäftsbereiche(3) $ 14,5 $ 132,3 $ 22,5 Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte vor Veränderungen des Betriebskapitals – Fortgeführte Geschäftsbereiche $ 394,3 $ 283,1 $ 35,1 Zunahme des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals – Gesamte Geschäftstätigkeit (104,2) (3,6) (18,8) Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte nach Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals – Alle Geschäftsbereiche $ 304,7 $ 411,8 $ 38,8

Die im Betriebsergebnis für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erfassten einmaligen Aufwendungen umfassen eine Wertminderung des Haufenlaugungserzes in Los Filos, die auf die unbefristete Einstellung des Betriebs am 1. April 2025 zurückzuführen ist. Beinhaltet gezahlte Steuern und Erlöse aus Goldvorauszahlungen, die nicht im freien Cashflow des Bergwerks berücksichtigt werden und in der Kapitalflussrechnung im operativen Cashflow vor nicht zahlungswirksamen Veränderungen des Betriebskapitals enthalten sind. Siehe Tabelle unten.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des freien Cashflows der Bergbaustandorte nach Veränderungen des Betriebskapitals aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:

Dreimonatszeitraum in Millionen $ 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Aufgegebene Geschäftsbereiche: Operativer Cashflow vor nicht zahlungswirksamen Veränderungen des Betriebskapitals $ 20,7 $ 181,6 $ 51,7 Abzüglich: Investitionsausgaben aus dem laufenden Bergbaubetrieb 6,2 49,3 29,2 Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte vor Veränderungen des Betriebskapitals 14,5 132,3 22,5 Anstieg des nicht zahlungswirksamen operativen Betriebskapitals (17,9) (9,0) (11,2) Gesamt-Free-Cashflow der Bergbaustandorte nach Veränderungen des Betriebskapitals $ (3,3) $ 123,3 $ 11,4

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Die folgenden Tabellen enthalten die Berechnung des EBITDA und des bereinigten EBITDA, wie sie vom Unternehmen ermittelt wurden:

Dreimonatszeitraum in Millionen US-Dollar 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Fortgeführte Geschäftsbereiche: Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) – Fortgeführte Geschäftsbereiche $ 187,2 $ 82,3 $ (78,5) Ertragsteueraufwand 126,8 93,4 9,0 Abschreibungen und Wertminderungen 116,1 104,8 50,9 Finanzierungskosten 31,7 39,5 46,4 Finanzerträge (4,2) (3,6) (1,8) EBITDA – fortgeführte Geschäftsbereiche $ 457,6 $ 316,4 $ 26,0 Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütung 1,8 0,9 2,8 Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus Goldkontrakten (10,9) 5,1 27,1 Nicht realisierte (Gewinne) Verluste aus Devisenkontrakten 10,9 4,4 (34,3) Nicht realisierte (Gewinne) Verluste aus Devisengeschäften (8,8) (4,6) (2,0) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung von Greenstone 4,1 11,7 15,0 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Umwandlungsoption der Wandelanleihen 2025 1,7 10,6 — Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit aus Equinox-Optionsscheinen (2,0) 10,7 Verlust aus der Tilgung von Verbindlichkeiten 32,6 — — Sonstige (Erträge) Aufwendungen 1,7 20,8 2,0 Transaktions- und Integrationskosten 0,3 1,4 3,3 Fair-Value-Anpassungen bei erworbenen Vorräten 3,9 27,8 3,6 Einmalige Aufwendungen, die im Betriebsergebnis erfasst wurden(1) — — 28,6 Einmalige Aufwendungen, die in den Pflege- und Unterhaltskosten erfasst wurden — — 9,4 Bereinigtes EBITDA – fortgeführte Geschäftsbereiche $ 493,0 $ 405,1 $ 81,4 Bereinigtes EBITDA – aufgegebene Geschäftsbereiche(2) $ 34,2 $ 173,9 $ 60,1 Bereinigtes EBITDA – Gesamtgeschäft $ 527,2 $ 579,0 $ 141,5

Die in den Betriebsaufwendungen für das am 31. März 2025 endende Quartal erfassten einmaligen Aufwendungen umfassen eine Wertminderung des Haufenlaugungserzes in Los Filos, die auf die unbefristete Einstellung des Betriebs am 1. April 2025 zurückzuführen ist. Siehe Tabelle unten.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des bereinigten EBITDA aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:

Drei Monate bis in Millionen $ 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Aufgegebene Geschäftsbereiche: Jahresüberschuss $ 122,9 $ 115,2 $ 3,0 Ertragsteueraufwand 9,1 36,4 1,7 Abschreibungen und Wertminderungen — 35,2 46,6 Finanzierungskosten 0,4 1.6 1,9 Finanzerträge — (0,5) (0,3) EBITDA – aufgegebene Geschäftsbereiche $ 132,5 $ 187,9 $ 52,9 Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütung — 0,1 0,1 Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust 7,2 (5,6) 8,0 Gewinn aus dem Verkauf der brasilianischen Geschäftsbereiche (105,6) — — Sonstige (Erträge) Aufwendungen 0,1 (8,4) (0,9) Bereinigtes EBITDA – aufgegebene Geschäftsbereiche $ 34,2 $ 173,9 $ 60,1

Bereinigter Nettogewinn und bereinigtes Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle enthält die Berechnung des bereinigten Nettogewinns und des bereinigten Gewinns je Aktie, wie sie vom Unternehmen angepasst und berechnet wurden:

Dreimonatszeitraum in Millionen $ und Aktien 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Den Aktionären von Equinox Gold zurechenbarer Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) – fortgeführte Geschäftsbereiche $ 187,2 $ 82,3 $ (78,5) Zuzüglich (abzüglich): Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütung 1,8 0,9 2,8 Nicht realisierter (Gewinn) Verlust aus Goldkontrakten (10,9) 5,1 27,1 Nicht realisierte Verluste (Gewinne) aus Devisenkontrakten 10,9 4,4 (34,3) Nicht realisierter Wechselkursgewinn (8,8) (4,6) (2,0 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung von Greenstone 4,1 11,7 15,0 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Wandlungsoption der Wandelanleihe 2025 1,7 10,6 — Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Optionsscheinverbindlichkeit (2,0) 10,7 — Verlust aus der Tilgung von Verbindlichkeiten 32,6 — — Sonstige Aufwendungen 1,7 20,8 2,0 Transaktionskosten 0,3 1,4 4,1 Fair-Value-Anpassungen bei erworbenen Vorräten 3,9 27,8 3,6 Einmalige Aufwendungen, die im Betriebsergebnis erfasst wurden(1) — — 28,6 Einmalige Aufwendungen, die in den Pflege- und Unterhaltskosten erfasst wurden — — 9,4 Einmalige Aufwendungen, die im Steueraufwand erfasst wurden (1,2) 0,1 (14,8) Auswirkungen der oben genannten Anpassungen auf die Ertragsteuern (5,6) (2,4) 0,5 Nicht realisierter Wechselkursverlust (Gewinn), erfasst im latenten Steueraufwand 1,4 (5,4) (1,6 Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) – fortgeführte Geschäftsbereiche $ 217,2 $ 163,2 $ (38,2) Bereinigter Jahresüberschuss – aufgegebene Geschäftsbereiche(2) 16,8 109,7 4,4 Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) – Gesamte Geschäftstätigkeit $ 234,0 $ 272,9 $ (33,9) Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien 788,6 786,1 455,7 Verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien 825,8 794,7 455,7 Bereinigtes Ergebnis je Aktie – fortgeführte Geschäftsbereiche Pro Aktie – unverwässert (USD/Aktie) 0,28 0,21 (0,08) Pro Aktie – verwässert (USD/Aktie) 0,26 0,21 (0,08) Bereinigtes Ergebnis je Aktie – aufgegebene Geschäftsbereiche Pro Aktie – unverwässert (USD/Aktie) 0,02 0,14 0,01 Pro Aktie – verwässert (USD/Aktie) 0,02 0,14 0,01 Bereinigtes Ergebnis je Aktie – Gesamtgeschäft Pro Aktie – unverwässert (USD/Aktie) 0,30 0,35 (0,07) Pro Aktie – verwässert (USD/Aktie) 0,28 0,34 (0,07)

Die in den Betriebsaufwendungen für das am 31. März 2025 endende Quartal erfassten einmaligen Aufwendungen umfassen eine Wertminderung des Haufenlaugungserzes in Los Filos aufgrund der unbefristeten Einstellung des Betriebs am 1. April 2025. Siehe Tabelle unten.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des bereinigten Nettoergebnisses aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:

Drei Monate bis in Millionen $ 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Aufgegebene Geschäftsbereiche: Den Aktionären von Equinox Gold zurechenbarer Jahresüberschuss – aufgegebene Geschäftsbereiche $ 122,9 $ 115,2 $ 3,0 Zuzüglich (abzüglich): Nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütung — 0,1 0,1 Nicht realisierter Wechselkursverlust (Gewinn) 7,2 (5,6) 8,0 Gewinn aus dem Verkauf der brasilianischen Geschäftsbereiche (105,6) — — Sonstige Aufwendungen (Erträge) 0,1 (8,4) (0,9) Auswirkungen der oben genannten Anpassungen auf die Ertragsteuern (1,2) 2,1 (0,8) Nicht realisierte Wechselkursgewinne/-verluste, die im latenten Steueraufwand erfasst wurden (6,7) 6,3 (5,1) Bereinigter Jahresüberschuss – aufgegebene Geschäftsbereiche $ 16,8 $ 109,7 $ 4,4

Nettoverschuldung

Eine Überleitung der Nettoverschuldung ist nachstehend aufgeführt.

in Millionen $ 31. März 2026 31. Dezember 2025 31. März 2025 Kurzfristiger Anteil der Darlehen und Kredite $ 29,1 $ 181,3 $ 136,9 Langfristiger Anteil der Darlehen und Kredite 585,6 1.373,4 $ 1.256,0 Gesamtverschuldung 614,7 1.554,7 $ 1.392,9 Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (frei verfügbar) (363,0) (407,4) $ (172,9) Nettoverschuldung $ 251,8 $ 1.147,3 $ 1.220,0

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Informationen zum Finanzausblick enthalten (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“). Die tatsächlichen Betriebsergebnisse und die daraus resultierenden Finanzergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Beträgen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören: die strategische Vision des Unternehmens und die Erwartungen hinsichtlich des Explorationspotenzials, der Produktionskapazitäten, des Wachstumspotenzials, der Expansionsprojekte und der zukünftigen finanziellen oder operativen Leistung, einschließlich der Aktionärsrenditen; die für 2026 erwartete Produktions- und Kostenprognose; die Erwartungen für die Betriebe Greenstone und Valentine, einschließlich des Erreichens der Auslegungskapazität; potenzielle zukünftige Abbaumöglichkeiten rund um Valentine; den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie die Wirksamkeit der FAST-41-Ausweisung für Castle Mountain Phase 2; die Realisierung der bedingten Barzahlung aus dem Verkauf der brasilianischen Betriebe; und die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb in Los Filos wieder aufzunehmen und eine CIL-Anlage zu errichten.

Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie „glauben“, „werden“, „erreichen“, „wachsen“, „planen“, „erwarten“, „schätzen“, „voraussehen“, „anstreben“, „vorantreiben“, „steigern“ und ähnliche Begriffe, einschließlich Variationen wie „könnte“, „sollte“ oder „dürfte“, oder die Verneinung solcher Begriffe. Das Unternehmen hält diese Erwartungen zwar für angemessen, sie stellen jedoch keine Garantien dar und man sollte sich nicht übermäßig auf sie verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens, einschließlich: der Erreichung von Explorations-, Produktions-, Kosten- und Entwicklungszielen; der Erreichung der Auslegungskapazität in den Betrieben Greenstone und Valentine; der rechtzeitigen Durchführung der Genehmigungsverfahren für Castle Mountain; stabiler Goldpreise und Inputkosten; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln; der Genauigkeit von Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen; Aussagen bezüglich der Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre des Unternehmens; der regelmäßigen Überprüfung und Änderung der Dividendenpolitik des Unternehmens; die Festsetzung und Auszahlung künftiger Dividenden; erfolgreiche langfristige Vereinbarungen mit den Gemeinden in Los Filos und die Bewältigung von Betriebsunterbrechungen; die Einhaltung von Abbauplänen und Zeitplänen; erwartete Erzgehalte und Ausbeuten; das Ausbleiben von Arbeitsunterbrechungen oder ungeplanten Verzögerungen; produktive Beziehungen zu Arbeitnehmern, Gewerkschaften und Gemeinden; die Aufrechterhaltung und rechtzeitige Erteilung neuer Genehmigungen und behördlicher Zulassungen; geopolitische Stabilität; die Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsvorschriften; sowie eine konstruktive Zusammenarbeit mit indigenen und kommunalen Partnern. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen diejenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im MD&A des Unternehmens vom 20. Februar 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie im Abschnitt „Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft“ im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Equinox Gold beschrieben sind; beide Dokumente sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und können sich ändern. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder Änderungen daran öffentlich bekanntzugeben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder andere Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte das Unternehmen zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Technische Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Matthew MacPhail, P.Eng., Senior Vice President Business Planning and Technical Services bei Equinox Gold und einer „qualifizierten Person“ gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

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Die Equinox Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 12,23CAD auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.