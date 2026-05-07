JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im April hätten sich auf 67 Flugzeuge belaufen, was einem Anstieg von rund 20 Prozent zum Vorjahr entspreche und mehr sei, als sie erwartet habe, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit lägen die Auslieferungen seit Jahresbeginn aber immer noch um 6 Prozent hinter dem Vorjahreszeitraum zurück./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 182,7EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 185,00 € , was einem Rückgang von -1,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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