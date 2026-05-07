JEFFERIES stuft ENEL auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Der Ölkonzern habe eine solide Performance abgeliefert und sei damit auf gutem Weg mit Blick auf die bestätigten Jahresziele, schrieb Arturo Murua in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 9,715EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Arturo Murua
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,60
Kursziel alt: 10,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Arturo Murua
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,60
Kursziel alt: 10,60
Währung: EUR
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