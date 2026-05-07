JEFFERIES stuft ENEL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Der Ölkonzern habe eine solide Performance abgeliefert und sei damit auf gutem Weg mit Blick auf die bestätigten Jahresziele, schrieb Arturo Murua in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 9,715EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Arturo Murua

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,60

Kursziel alt: 10,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,60 € , was eine Steigerung von +9,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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