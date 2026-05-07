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    Trump und Lula beraten über Handel und Zölle

    Trump und Lula beraten über Handel und Zölle
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der brasilianische Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva hat nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus eine positive Bilanz gezogen. "Ich bin zufrieden mit dem Treffen", sagte er. "Für mich gibt es keine Tabuthemen. Das Einzige, was nicht zur Debatte steht, sind unsere Demokratie und unsere Souveränität. Alles andere ist verhandelbar."

    Auch US-Präsident Donald Trump schrieb nach dem dreistündigen Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten von einem sehr guten Gespräch. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump, sie hätten unter anderem über Handel und Zölle geredet. Vertreter beider Länder sollten nun weitere Gespräche über zentrale Punkte führen. Weitere Treffen seien in den kommenden Monaten geplant, falls nötig. "Das Treffen war sehr produktiv und nun haben wir Themen zu bearbeiten", sagte der brasilianische Außenminister Mauro Vieira.

    Zuletzt hatte sich das angespannte Verhältnis zwischen Trump und Lula wieder etwas verbessert. Wegen des aus seiner Sicht politisch motiviertem Strafverfahren gegen den rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro hatte Trump im vergangenen Jahr Strafzölle von 50 Prozent auf zahlreiche brasilianische Produkte verhängt. Später nahm er die Zölle auf viele Produkte allerdings wieder zurück./dde/DP/he





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