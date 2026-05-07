HYTN erweitert seine Arzneimittelherstellungslizenz auf pharmazeutische Wirkstoffe und pharmazeutische Öle

Vancouver, British Columbia – 7. Mai 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC Pink: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen spezialisiert hat, gibt mit Freude bekannt, dass im Anschluss an eine umfassende Inspektion seiner Betriebsanlage in Kelowna (British Columbia) zur Überprüfung der Einhaltung der Guten Herstellungspraxis (GMP) seine von Health Canada gewährte Arzneimittelherstellungslizenz (Drug Establishment Licence, DEL) abgeändert bzw. erweitert wurde.

Gemäß der abgeänderten und von Health Canada genehmigten Lizenz ist HYTN nunmehr berechtigt, nicht sterile pharmazeutische Wirkstoffe (API) in fester und nicht fester Form herzustellen, zu verpacken und zu kennzeichnen; außerdem wird pharmazeutisches Öl als zugelassene Fertigarzneiform aufgenommen. Der aktualisierte Geltungsbereich der Lizenz erweitert das Spektrum der GMP-konformen Herstellungsaktivitäten des Unternehmens und versetzt das Unternehmen in die Lage, vorbehaltlich der produkt- und kundenspezifischen Anforderungen sowie der Auflagen hinsichtlich Einfuhr, Freigabe und Rechtsprechung sowohl pharmazeutische Lieferketten als auch Lieferketten für Cannabinoide zu bedienen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die abgeänderte Lizenz zusammen mit den bereits zuvor gewährten Lizenzen für Cannabis als Arzneimittel (Cannabis Drug Licence) und die Verarbeitung von Cannabis (Cannabis Processing Licence) und den erweiterten DEL-Zulassungen für Darreichungsformen zusätzliche regulierte Herstellungsaktivitäten in der Anlage von HYTN in Kelowna ermöglichen. Diese Tätigkeiten können die Beteiligung von HYTN an regulierten Programmen zur Arzneimittelentwicklung und pharmazeutischen Herstellung unterstützen, die aus Cannabinoiden gewonnene Ausgangsstoffe und Fertigarzneimittel umfassen, sofern die jeweiligen produkt- und kundenspezifischen Anforderungen sowie alle Auflagen hinsichtlich Einfuhr, Freigabe, Arzneimittelkontrolle und Rechtsprechung erfüllt sind. Die Änderung stellt einen Fortschritt von der Herstellung von Cannabisprodukten nach GMP-Spezifikationen hin zu zusätzlichen pharmazeutischen Herstellungsaktivitäten dar, die im Rahmen der DEL genehmigt sind.