🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYTN Innovations AktievorwärtsNachrichten zu HYTN Innovations
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    HYTN erweitert seine Arzneimittelherstellungslizenz auf pharmazeutische Wirkstoffe und pharmazeutische Öle

    HYTN erweitert seine Arzneimittelherstellungslizenz auf pharmazeutische Wirkstoffe und pharmazeutische Öle
    Foto: adobe.stock.com

    Vancouver, British Columbia – 7. Mai 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC Pink: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen spezialisiert hat, gibt mit Freude bekannt, dass im Anschluss an eine umfassende Inspektion seiner Betriebsanlage in Kelowna (British Columbia) zur Überprüfung der Einhaltung der Guten Herstellungspraxis (GMP) seine von Health Canada gewährte Arzneimittelherstellungslizenz (Drug Establishment Licence, DEL) abgeändert bzw. erweitert wurde.

     

    Gemäß der abgeänderten und von Health Canada genehmigten Lizenz ist HYTN nunmehr berechtigt, nicht sterile pharmazeutische Wirkstoffe (API) in fester und nicht fester Form herzustellen, zu verpacken und zu kennzeichnen; außerdem wird pharmazeutisches Öl als zugelassene Fertigarzneiform aufgenommen. Der aktualisierte Geltungsbereich der Lizenz erweitert das Spektrum der GMP-konformen Herstellungsaktivitäten des Unternehmens und versetzt das Unternehmen in die Lage, vorbehaltlich der produkt- und kundenspezifischen Anforderungen sowie der Auflagen hinsichtlich Einfuhr, Freigabe und Rechtsprechung sowohl pharmazeutische Lieferketten als auch Lieferketten für Cannabinoide zu bedienen.

     

    Das Unternehmen weist darauf hin, dass die abgeänderte Lizenz zusammen mit den bereits zuvor gewährten Lizenzen für Cannabis als Arzneimittel (Cannabis Drug Licence) und die Verarbeitung von Cannabis (Cannabis Processing Licence) und den erweiterten DEL-Zulassungen für Darreichungsformen zusätzliche regulierte Herstellungsaktivitäten in der Anlage von HYTN in Kelowna ermöglichen. Diese Tätigkeiten können die Beteiligung von HYTN an regulierten Programmen zur Arzneimittelentwicklung und pharmazeutischen Herstellung unterstützen, die aus Cannabinoiden gewonnene Ausgangsstoffe und Fertigarzneimittel umfassen, sofern die jeweiligen produkt- und kundenspezifischen Anforderungen sowie alle Auflagen hinsichtlich Einfuhr, Freigabe, Arzneimittelkontrolle und Rechtsprechung erfüllt sind. Die Änderung stellt einen Fortschritt von der Herstellung von Cannabisprodukten nach GMP-Spezifikationen hin zu zusätzlichen pharmazeutischen Herstellungsaktivitäten dar, die im Rahmen der DEL genehmigt sind.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HYTN erweitert seine Arzneimittelherstellungslizenz auf pharmazeutische Wirkstoffe und pharmazeutische Öle Vancouver, British Columbia – 7. Mai 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC Pink: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     