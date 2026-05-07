Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 182,1 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +9,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 144,26 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +1,60 %/+24,12 % bedeutet.