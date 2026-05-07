ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 185 Euro
- Jefferies belässt Einstufung auf Hold mit 185
- April Auslieferungen 67 Jets rund 20 Prozent mehr
- Seit Jahresbeginn Auslieferungen 6 Prozent hinter
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im April hätten sich auf 67 Flugzeuge belaufen, was einem Anstieg von rund 20 Prozent zum Vorjahr entspreche und mehr sei, als sie erwartet habe, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit lägen die Auslieferungen seit Jahresbeginn aber immer noch um 6 Prozent hinter dem Vorjahreszeitraum zurück./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 182,1 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +9,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 144,26 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +1,60 %/+24,12 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 185 Euro
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Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
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Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.