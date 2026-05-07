All for One Group passt Prognose 2025/26 an & startet Wettbewerbsprogramm
Angesichts konjunktureller Unsicherheiten und tiefgreifender IT-Umbrüche richtet die Gesellschaft ihre Strategie neu aus und passt die Erwartungen für 2025/26 deutlich an.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird aufgrund wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten sowie struktureller Veränderungen im IT-Umfeld angepasst
- Im ersten Halbjahr 2025/26 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse von 250,4 Mio. EUR und ein EBIT vor M&A-Effekten von 6,9 Mio. EUR, was unter den Erwartungen liegt
- Das »Precision«-Programm wurde zur Steigerung der Wettbewerbsstärke beschlossen, mit geplanten einmaligen Aufwendungen von bis zu 20 Mio. EUR für die Transformation zu Cloud- und KI-basierten Geschäftsmodellen
- Die angepasste Prognose für den Konzernumsatz liegt nun bei 500 bis 530 Mio. EUR, inklusive der »apsolut Group« ab März 2026
- Das EBIT vor M&A-Effekten wird auf rund 0 EUR mit einer Schwankungsbreite von 5 Mio. EUR geschätzt, deutlich niedriger als zuvor (27,5 bis 34,5 Mio. EUR)
- Die Maßnahmen im Rahmen des »Precision«-Programms zielen auf eine Neuausrichtung der Go-to-Market- und Delivery-Strategie mit Fokus auf Cloud und KI ab
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei All for One Group ist am 12.05.2026.
-0,14 %
+5,11 %
+4,40 %
+6,06 %
-35,41 %
-10,15 %
-39,75 %
-40,58 %
+65,01 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte