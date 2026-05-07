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    All for One Group passt Prognose 2025/26 an & startet Wettbewerbsprogramm

    Angesichts konjunktureller Unsicherheiten und tiefgreifender IT-Umbrüche richtet die Gesellschaft ihre Strategie neu aus und passt die Erwartungen für 2025/26 deutlich an.

    All for One Group passt Prognose 2025/26 an & startet Wettbewerbsprogramm
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird aufgrund wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten sowie struktureller Veränderungen im IT-Umfeld angepasst
    • Im ersten Halbjahr 2025/26 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse von 250,4 Mio. EUR und ein EBIT vor M&A-Effekten von 6,9 Mio. EUR, was unter den Erwartungen liegt
    • Das »Precision«-Programm wurde zur Steigerung der Wettbewerbsstärke beschlossen, mit geplanten einmaligen Aufwendungen von bis zu 20 Mio. EUR für die Transformation zu Cloud- und KI-basierten Geschäftsmodellen
    • Die angepasste Prognose für den Konzernumsatz liegt nun bei 500 bis 530 Mio. EUR, inklusive der »apsolut Group« ab März 2026
    • Das EBIT vor M&A-Effekten wird auf rund 0 EUR mit einer Schwankungsbreite von 5 Mio. EUR geschätzt, deutlich niedriger als zuvor (27,5 bis 34,5 Mio. EUR)
    • Die Maßnahmen im Rahmen des »Precision«-Programms zielen auf eine Neuausrichtung der Go-to-Market- und Delivery-Strategie mit Fokus auf Cloud und KI ab

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei All for One Group ist am 12.05.2026.


    All for One Group

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    ISIN:DE0005110001WKN:511000
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