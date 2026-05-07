IT-Markt im Wandel: Neue Prognosen und Strategien für mehr Wettbewerbsstärke
Rückläufige Erträge, wachsende Cloud-Umsätze und ein straffes Effizienzprogramm: Die All for One Group SE stellt sich im Halbjahr 25/26 strategisch neu auf.
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- Der Umsatz der All for One Group SE im ersten Halbjahr 25/26 beträgt 250,4 Mio. EUR, was einen Rückgang von 3% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) ist auf 6,9 Mio. EUR gefallen, mit einer Marge von 2,8%, im Vergleich zu 14,0 Mio. EUR und 5,4% im Vorjahr.
- Die wiederkehrenden Erlöse steigen auf 53% des Gesamtumsatzes, während die Cloud & Services Umsätze um 3% auf 75,7 Mio. EUR zugenommen haben.
- Das Programm »Precision« wurde zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beschlossen, inklusive Kosteneinsparungen von bis zu 20 Mio. EUR jährlich und einer Neuausrichtung des Delivery- und Go-to-Market-Modells.
- Aufgrund der verschlechterten Rahmenbedingungen wurde die Prognose für das Geschäftsjahr 25/26 angepasst: Der Umsatz soll zwischen 500 und 530 Mio. EUR liegen, das EBIT vor M&A-Effekten zwischen 0 und 5 Mio. EUR.
- Die Akquisition der »apsolut Group« und die Integration der neuen Einheiten sollen die internationale Präsenz stärken und neue Wachstumschancen im Bereich SAP und Cybersicherheit schaffen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei All for One Group ist am 12.05.2026.
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