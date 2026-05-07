🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAll for One Group AktievorwärtsNachrichten zu All for One Group
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    IT-Markt im Wandel: Neue Prognosen und Strategien für mehr Wettbewerbsstärke

    Rückläufige Erträge, wachsende Cloud-Umsätze und ein straffes Effizienzprogramm: Die All for One Group SE stellt sich im Halbjahr 25/26 strategisch neu auf.

    IT-Markt im Wandel: Neue Prognosen und Strategien für mehr Wettbewerbsstärke
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Umsatz der All for One Group SE im ersten Halbjahr 25/26 beträgt 250,4 Mio. EUR, was einen Rückgang von 3% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
    • Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) ist auf 6,9 Mio. EUR gefallen, mit einer Marge von 2,8%, im Vergleich zu 14,0 Mio. EUR und 5,4% im Vorjahr.
    • Die wiederkehrenden Erlöse steigen auf 53% des Gesamtumsatzes, während die Cloud & Services Umsätze um 3% auf 75,7 Mio. EUR zugenommen haben.
    • Das Programm »Precision« wurde zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beschlossen, inklusive Kosteneinsparungen von bis zu 20 Mio. EUR jährlich und einer Neuausrichtung des Delivery- und Go-to-Market-Modells.
    • Aufgrund der verschlechterten Rahmenbedingungen wurde die Prognose für das Geschäftsjahr 25/26 angepasst: Der Umsatz soll zwischen 500 und 530 Mio. EUR liegen, das EBIT vor M&A-Effekten zwischen 0 und 5 Mio. EUR.
    • Die Akquisition der »apsolut Group« und die Integration der neuen Einheiten sollen die internationale Präsenz stärken und neue Wachstumschancen im Bereich SAP und Cybersicherheit schaffen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei All for One Group ist am 12.05.2026.


    All for One Group

    -0,14 %
    +5,11 %
    +4,40 %
    +6,06 %
    -35,41 %
    -10,15 %
    -39,75 %
    -40,58 %
    +65,01 %
    ISIN:DE0005110001WKN:511000
    All for One Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IT-Markt im Wandel: Neue Prognosen und Strategien für mehr Wettbewerbsstärke Rückläufige Erträge, wachsende Cloud-Umsätze und ein straffes Effizienzprogramm: Die All for One Group SE stellt sich im Halbjahr 25/26 strategisch neu auf.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     