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    Redwood AI qualifiziert sich für den Erhalt von Fördermitteln des National Research Council of Canada für sein chemisches Screening-Projekt Q-SAFE für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen

    Redwood AI qualifiziert sich für den Erhalt von Fördermitteln des National Research Council of Canada für sein chemisches Screening-Projekt Q-SAFE für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada – 7. Mai 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Redwood AI Operations Inc. vom Industrial Research Assistance Program („NRC IRAP“) des National Research Council of Canada (NRC) Beratungsleistungen und Fördermittel in Höhe 240.000 C$ zur Unterstützung ihres Forschungs- und Entwicklungsprojekts „Quantum-enhanced optimization for hazardous chemical risk classification“ (Q-SAFE) zugesprochen wurden. Dies ist eine neue Initiative, die sich auf die Verbesserung der Risikoklassifizierung gefährlicher Chemikalien mithilfe von künstlicher Intelligenz und quantengestützten Optimierungsmethoden konzentriert. Nach Ansicht des Unternehmens sind die Anwendungen dieser Initiative für Unternehmen im Verteidigungsbereich sowie für Industrieorganisationen relevant, die im Bereich chemisches Screening und Risikobewertung tätig sind.

     

    Q-SAFE wurde entwickelt, um potenziell gefährliche Chemikalien effektiver zu identifizieren und zu priorisieren, indem Redwoods auf Chemie ausgerichteten KI-Funktionen mit fortschrittlichen Optimierungsansätzen kombiniert werden, die, sobald die Technologie ausgereift ist, auch Quantenhardware einbeziehen können. Das Projekt soll ein sichereres und zuverlässigeres chemisches Screening in Bereichen unterstützen, in denen das Verständnis darüber, ob ein Stoff explosiv oder toxisch ist bzw. andere Sicherheitsrisiken darstellen könnte, von entscheidender Bedeutung ist – insbesondere in Umgebungen, in denen eine schnelle Identifizierung gefährlicher Materialien für Sicherheit, Verteidigung und Notfallmaßnahmen erforderlich ist. Die Arbeiten sollen sich darauf konzentrieren, die Analyse und Filterung chemischer Daten zu verbessern, mit dem Ziel, übersehene Gefahrstoffklassifizierungen zu reduzieren und gleichzeitig eine praxistaugliche Screening-Leistung aufrechtzuerhalten.

     

    Da die Lieferketten für Chemikalien immer komplexer werden und die behördlichen Erwartungen steigen, ist Redwood der Ansicht, dass ein zunehmender Bedarf an fortschrittlicheren Instrumenten besteht, mit denen sich die Risiken von Stoffen vor dem Transport, der Lagerung oder der Verwendung von Chemikalien besser einschätzen lassen. Nach Auffassung von Redwood könnte dies sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor bedeutende Anwendungsmöglichkeiten bieten, darunter im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich sowie in der pharmazeutischen Entwicklung und der chemischen Logistik.

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    Redwood AI qualifiziert sich für den Erhalt von Fördermitteln des National Research Council of Canada für sein chemisches Screening-Projekt Q-SAFE für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen Vancouver, Kanada – 7. Mai 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Redwood AI …
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