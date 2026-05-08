MicroVision und Avular wollen in Zusammenarbeit die Integration von autonomer Sensorik und Drohnen für Infrastrukturanwendungen der nächsten Generation vorantreiben

REDMOND, WA UND EINDHOVEN, NIEDERLANDE / ACCESS Newswire / 7. Mai 2026 / MicroVision, Inc. (Nasdaq:MVIS), ein führender Anbieter fortschrittlicher Wahrnehmungslösungen, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Avular Innovations B.V. bekannt, um die Technologien dieses Unternehmens zu integrieren und die Entwicklung autonomer Systeme der nächsten Generation für zivile Infrastruktur und globale kommerzielle Anwendungen zu beschleunigen. Durch die Kombination der leistungsstarken Solid-State-Lidar-Technologie von MicroVision, die auf reduzierten Energieverbrauch und erhöhte Betriebseffizienz optimiert ist, mit den modularen Drohnenplattformen und der Systemintegrationskompetenz von Avular schaffen die beiden Unternehmen eine flexible, skalierbare Lösung, die darauf ausgelegt ist, reale operative Herausforderungen auf globalen Märkten zu bewältigen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Bereitstellung fortschrittlicher Funktionen, darunter die autonome Missionsausführung in Umgebungen ohne GPS-Empfang, hochauflösende 3D-Modellierung und Geländekartierung, Kollisionsvermeidung in dichten und komplexen Umgebungen sowie sicheres Starten und Landen an unbekannten Orten. Gemeinsam wollen die Unternehmen den Einsatz fortschrittlicher autonomer Drohnentechnologien in den Vereinigten Staaten und Europa beschleunigen und damit eine Vielzahl von kritischen kommerziellen Anwendungen im Bereich der zivilen Infrastruktur und der öffentlichen Sicherheit abdecken, darunter virtuelle Infrastruktur, Verkehrsmanagement, Rettungsdienste und Anlagensicherheit.

„Diese Zusammenarbeit spiegelt die wachsende Nachfrage nach intelligenten Wahrnehmungssystemen wider, die in komplexen, realen Umgebungen eingesetzt werden können“, sagte Glen DeVos, CEO von MicroVision. „Durch die Kombination unserer Wahrnehmungstechnologie mit den fortschrittlichen Drohnenplattformen von Avular ermöglichen wir Stakeholdern ein neues Maß an Situationsbewusstsein, Autonomie und operativer Leistungsfähigkeit.“

Gemeinsames Demonstrationsprogramm zur Veranschaulichung der operativen Auswirkungen

Im ersten Schritt werden MicroVision und Avular ein gemeinsames Demonstrationsprogramm starten, bei dem die Lidar- und Wahrnehmungssoftware von MicroVision in eine Drohnenplattform von Avular integriert wird. Die Demonstrationen sollen die Leistungsfähigkeit unter realistischen Einsatzbedingungen validieren und gleichzeitig Möglichkeiten für die Programmfinanzierung und einen breiteren Einsatz in westlichen Märkten schaffen.