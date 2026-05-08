ATHEN, Griechenland, und LONDON, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC ( LSE -Notierung: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN | Athen Notierung: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY US) gibt heute seine Geschäftsrpäsenation für das 1. Quartal 2026 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete einen starken Jahresauftakt, der die solide Dynamik in den Bereichen Energie, Metalle und Infrastruktur sowie die weitere Umsetzung des strategischen Investitionsprogramms widerspiegelt und auf eine rasche Rückkehr zum mittelfristigen Kurs hindeutet, der im April 2025 auf der CMD in London angekündigt wurde.

Umsatz +37 % im Jahresvergleich auf 2,05 Mrd. €

Energiesektor auf zwei Geschäftsbereiche vereinfacht

Ehemalige MPP-Aktivitäten umstrukturiert und in die M RESET- Plattform integriert

M RESET- integriert Metallsektor in drei fokussierte Wachstumsbereiche neu organisiert

Pipeline für Energiespeicher mit ca. 2 GW durch strategische Partnerschaften gesichert

283-MW-Solarportfolio in Großbritannien im Rahmen des Asset-Rotation-Modells veräußert

Beteiligung am VOAK-Konzessionsprojekt in Griechenland gesichert

Neue Büros in London

Evangelos Mytilineos, geschäftsführender Vorsitzender, erklärte:

„METLEN ist mit einer starken operativen Dynamik in allen Geschäftsbereichen in das Jahr 2026 gestartet. Unsere anhaltenden Investitionen in die Energiewende, kritische Rohstoffe und Verteidigung, kombiniert mit einer disziplinierten Umsetzung, versetzen das Unternehmen in die Lage, sich in einem komplexen geopolitischen Umfeld zu behaupten und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu erzielen."

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Prognose

Das erste Quartal 2026 bestätigt die starke Positionierung von METLEN im Rahmen seines diversifizierten Geschäftsmodells, wobei alle Geschäftsbereiche zum Wachstum beitragen.

Das Unternehmen agiert weiterhin in einem Umfeld, das von verschärften geopolitischen Spannungen und anhaltenden Konflikten geprägt ist, die sich auf die Energiemärkte, die Lieferketten und die Nachfrage im Verteidigungsbereich auswirken. Dennoch unterstreichen diese Bedingungen auch die strategische Bedeutung des synergetischen Geschäftsmodells von METLEN, das durch seine Aktivitäten in den Bereichen Energiesicherheit, kritische Rohstoffe und Verteidigungslösungen weiter gestärkt wird.