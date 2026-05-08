METLEN ENERGY & METALS: Innovation in Energie und Metall
Mit starkem Wachstum, klarer Neuausrichtung der Geschäftsbereiche und gezielten Portfolioentscheidungen stellt das Unternehmen die Weichen für die nächste Wachstumsphase.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Starkes Q1 2026: Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 37 % auf 2,05 Mrd. € gesteigert.
- Energiesektor vereinfacht: Aufteilung in zwei Geschäftsbereiche; frühere MPP‑Aktivitäten in die M RESET‑Plattform integriert.
- Metallsektor neu organisiert: Gliederung in drei fokussierte Wachstumsbereiche.
- Energiespeicher‑Pipeline gesichert: Rund 2 GW Kapazität durch strategische Partnerschaften.
- Portfolio‑Transaktionen: Verkauf eines 283‑MW‑Solarportfolios in Großbritannien im Rahmen des Asset‑Rotation‑Modells; Beteiligung am VOAK‑Konzessionsprojekt in Griechenland gesichert.
- Finanzkennzahlen 2025: Konzernumsatz 7,11 Mrd. €, EBITDA 753 Mio. €, Nettogewinn 314 Mio. €; bereinigte Nettoverschuldung 2,10 Mrd. € (Netto‑Verschuldung/EBITDA 3,1).
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