🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    METLEN ENERGY & METALS: Innovation in Energie und Metall

    Mit starkem Wachstum, klarer Neuausrichtung der Geschäftsbereiche und gezielten Portfolioentscheidungen stellt das Unternehmen die Weichen für die nächste Wachstumsphase.

    METLEN ENERGY & METALS: Innovation in Energie und Metall
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Starkes Q1 2026: Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 37 % auf 2,05 Mrd. € gesteigert.
    • Energiesektor vereinfacht: Aufteilung in zwei Geschäftsbereiche; frühere MPP‑Aktivitäten in die M RESET‑Plattform integriert.
    • Metallsektor neu organisiert: Gliederung in drei fokussierte Wachstumsbereiche.
    • Energiespeicher‑Pipeline gesichert: Rund 2 GW Kapazität durch strategische Partnerschaften.
    • Portfolio‑Transaktionen: Verkauf eines 283‑MW‑Solarportfolios in Großbritannien im Rahmen des Asset‑Rotation‑Modells; Beteiligung am VOAK‑Konzessionsprojekt in Griechenland gesichert.
    • Finanzkennzahlen 2025: Konzernumsatz 7,11 Mrd. €, EBITDA 753 Mio. €, Nettogewinn 314 Mio. €; bereinigte Nettoverschuldung 2,10 Mrd. € (Netto‑Verschuldung/EBITDA 3,1).






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    METLEN ENERGY & METALS: Innovation in Energie und Metall Mit starkem Wachstum, klarer Neuausrichtung der Geschäftsbereiche und gezielten Portfolioentscheidungen stellt das Unternehmen die Weichen für die nächste Wachstumsphase.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     