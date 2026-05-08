Persistent hat die Databricks Brickbuilder-Spezialisierung für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften erlangt und erweitert damit sein Angebot an produktionsreifen Daten- und KI-Lösungen für regulierte Umgebungen

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein Weltmarktführer im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute bekannt, die Databricks Brickbuilder-Spezialisierung für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften (Healthcare and Life Sciences, HLS) erworben zu haben. Diese Anerkennung bestätigt die Fähigkeit von Persistent, produktionsreife, regulierte Daten- und KI-Lösungen auf der Databricks Data Intelligence-Plattform bereitzustellen. Sie stärkt die Position des Unternehmens dabei, Anbietern, Kostenträgern sowie Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Medizintechnik die Möglichkeit zu geben, die klinische Entwicklung zu beschleunigen, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und KI in regulierten Umgebungen zu implementieren.

HLS-Organisationen stehen unter zunehmendem Druck, klinische Studien zu beschleunigen, die Entwicklungszeiten für neue Medikamente zu verkürzen und Erkenntnisse aus der Praxis zu gewinnen. Gleichzeitig ist es mit älteren Architekturen oft schwierig, unterschiedliche Datensätze wie klinische Unterlagen, Genomdaten, Bildgebungsdaten und Patientendaten zu integrieren. Persistent nutzt die Databricks Data Intelligence-Plattform, um diese Datenquellen zu einer kontrollierten, KI-fähigen Grundlage zu vereinen, was eine verbesserte Studienkonzeption, eine schnellere Identifizierung von Kohorten, die Entdeckung von Biomarkern sowie skalierbare Evidenzplattformen ermöglicht.

Aufbauend auf dieser Grundlage liefert Persistent produktionsreife, gesetzeskonforme Daten- und KI-Lösungen, die speziell auf HLS-Umgebungen zugeschnitten sind. Diese Lösungen ermöglichen es Unternehmen, den Schritt von vereinzelten Pilotprojekten hin zu unternehmensweiter KI zu vollziehen und gewährleisten dabei Genauigkeit, Governance und Interoperabilität über klinische, Forschungs- und Entwicklungs-, kaufmännische sowie betriebliche Arbeitsabläufe hinweg. Dahinter stehen die Kerntechnologien von Databricks. Delta Lake bietet eine zuverlässige Datengrundlage für KI und Compliance, Unity Catalog ermöglicht eine intelligente Governance zur Überwachung von Daten und zur Gewinnung verlässlicher Erkenntnisse, und Mosaic AI unterstützt die sichere Entwicklung und Bereitstellung von Modellen für verschiedene Anwendungsfälle wie die Vorhersage von Patientenrisiken, die Optimierung klinischer Studien und die Pharmakovigilanz.