Rendite-Jäger aufgepasst! TUI und Novo Nordisk blasen zum Rebound – Zefiro Methane startet die Methan-Revolution. Der Mai 2026 ist und wird spannend für strategische Anleger und Renditejäger. Während die großen Player TUI und Novo Nordisk nach einer Phase der Konsolidierung schon teilweise kraftvoll zu einem Rebound ansetzen, formiert sich im Hintergrund schon …



