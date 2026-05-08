🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLahontan Gold AktievorwärtsNachrichten zu Lahontan Gold
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldsektor im Preis-, Übernahme- und IPO-Fieber! Lahontan Gold wird zur Gelddruckmaschine!

    Im Goldsektor tut sich wieder etwas. Der Preis je Unze marschiert in Richtung 4.700 USD. Experten halten einen Jahresendpreis um die 6.000 USD für möglich – Tendenz weiter steigend. Auch das Übernahmekarussell dreht sich wieder. In Australien steht …

    Goldsektor im Preis-, Übernahme- und IPO-Fieber! Lahontan Gold wird zur Gelddruckmaschine!
    Foto: esg-aktien.de
    Im Goldsektor tut sich wieder etwas. Der Preis je Unze marschiert in Richtung 4.700 USD. Experten halten einen Jahresendpreis um die 6.000 USD für möglich – Tendenz weiter steigend. Auch das Übernahmekarussell dreht sich wieder. In Australien steht eine Milliardenfusion an. Es könnte sogar zu einem Bieterkampf kommen. Und Barrick Mining will seine US-Aktivitäten an die Börse bringen, weil man sich als unterbewertet empfindet. Das Herzstück von „North American Barrick“ ist Nevada Gold Mines und damit ein wesentlicher Grund für die voraussichtliche Bewertung von über 60 Mrd. USD. Das IPO richtet den Fokus der globalen Gold-Investoren auf den Weltklasse-Bergbaustandort Nevada. Dort befindet sich Lahontan Gold in der wahrscheinlich werttreibendsten Phase des gesamten Unternehmenszyklus: vom Explorer zum Produzenten. Schon im kommenden Jahr will man bei 1.200 USD Kosten Gold produzieren und "Geld drucken".

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldsektor im Preis-, Übernahme- und IPO-Fieber! Lahontan Gold wird zur Gelddruckmaschine! Im Goldsektor tut sich wieder etwas. Der Preis je Unze marschiert in Richtung 4.700 USD. Experten halten einen Jahresendpreis um die 6.000 USD für möglich – Tendenz weiter steigend. Auch das Übernahmekarussell dreht sich wieder. In Australien steht …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     