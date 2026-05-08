Goldsektor im Preis-, Übernahme- und IPO-Fieber! Lahontan Gold wird zur Gelddruckmaschine! Im Goldsektor tut sich wieder etwas. Der Preis je Unze marschiert in Richtung 4.700 USD. Experten halten einen Jahresendpreis um die 6.000 USD für möglich – Tendenz weiter steigend. Auch das Übernahmekarussell dreht sich wieder. In Australien steht …



