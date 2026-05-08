Firmen bringen sich für EU-Beitritt der Ukraine in Stellung

BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Unternehmen bereiten nach Angaben des Ost-Ausschusses der Wirtschaft Investitionen in der Ukraine nach Kriegsende vor. "Wir beobachten ein steigendes Interesse neuer Investoren, die auf starkes Wachstum nach einem Friedensschluss setzen und dafür bereits heute die Weichen stellen wollen", sagte der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Deutsche Firmen, die bereits vor Kriegsbeginn in der Ukraine gewesen seien, sind laut Harms dem Standort fast ausnahmslos treu geblieben, trotz schwierigster Bedingungen: "Der Wiederaufbau findet bereits heute statt, und die ukrainische Wirtschaft wächst."