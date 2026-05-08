GAC führt im April die EV-Verkäufe in Hongkong an und treibt seine globale Expansionsstrategie auf hohem Niveau voran

Seit Beginn dieses Jahres verzeichnet GAC in der Sonderverwaltungsregion Hongkong eine starke Wachstumsdynamik. Von Januar bis Februar lagen die EV-Verkäufe des Unternehmens unter den chinesischen Marken auf den ersten beiden Plätzen und insgesamt unter den ersten drei. Im März näherte sich das monatliche Großhandelsvolumen 2000 Einheiten und markierte damit einen historischen Durchbruch. Aufbauend auf diesem Erfolg stieg GAC im April an die Spitze des Verkaufsrankings auf. Diese konkreten Ergebnisse belegen die beeindruckende Wettbewerbsfähigkeit von GACs „chinesischer intelligenter Fertigung" sowie den hervorragenden Ruf des Unternehmens bei Verbrauchern auf dem Markt in Hongkong.

HONGKONG, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Laut der von der Verkehrsbehörde Hongkongs veröffentlichten Statistik zu den Erstzulassungen privater Pkw im April 2026 erzielte GAC im April in der Sonderverwaltungsregion Hongkong einen Gesamtabsatz von 1646 Einheiten und belegte damit den ersten Platz auf dem lokalen Markt für private Pkw. Davon entfielen 1596 Einheiten auf batterieelektrische Fahrzeuge, während Plug-in-Hybridfahrzeuge 50 Einheiten ausmachten. Der kumulierte Absatzmarktanteil von GAC erreichte in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 12 %.

Seit dem Start seines „Hong Kong ACTION"-Plans im Jahr 2025 hat GAC den Markt in Hongkong als zentralen Knotenpunkt für Märkte mit Rechtslenkung und als Vorzeigeplattform im Ausland positioniert. Das Unternehmen hat systematisch ein integriertes Kompetenzsystem mit den vier Säulen Produkte, Versorgung, Serviceleistungen und Marke aufgebaut.

Die Führungsposition von GAC in Hongkong ist kein Einzelfall, sondern ein Spiegelbild der beschleunigten globalen Geschäftsentwicklung des Unternehmens. In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 erreichten die Exporte von GAC nach Übersee insgesamt 70 474 Einheiten und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 133,9 % an. Damit führt GAC das Branchenwachstum an und beschleunigt seine Internationalisierung.

Im vergangenen Jahr hat GAC eine starke Führungsposition auf mehreren Schlüsselmärkten aufgebaut: größter Anteil im Segment der Elektro-Taxis in Thailand, chinesische Marke Nr. 1 in Saudi-Arabien, Segmentführer mit dem M8 in den VAE … In den übrigen Schlüsselmärkten ist GAC ebenfalls ganz vorn vertreten.

Vom Spitzenplatz beim Absatz auf dem Markt in Hongkong bis zum Erfolg auf globalen Märkten entwickelt sich GAC im Ausland vom „Verkauf von Autos" zum „Wurzelschlagen" und integriert seine Produkte tief in lokale Lebensstile und Kulturen. GAC wird auch künftig in breiteren Märkten weltweit ein neues Kapitel der globalen Expansion auf hohem Niveau für die „chinesische intelligente Fertigung" schreiben.

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