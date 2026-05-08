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    JU-Chef

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    Union braucht mehr eigene Konzepte in Koalition

    Für Sie zusammengefasst
    • Die JU vermisst inhaltliche Impulse in der Koalition
    • Stärke in internen Verhandlungen durch eigene Konzepte
    • Rhetorisch abrüsten statt vorzeitigem Koalitionsbruch
    JU-Chef - Union braucht mehr eigene Konzepte in Koalition
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, vermisst inhaltliche Impulse seiner Partei in der schwarz-roten Koalition. "Ich bin mir nicht sicher, ob öffentliche Ansagen an den Koalitionspartner wirklich hilfreich sind", sagte Winkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf die Mahnungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) an die SPD.

    "Es geht mir eher darum, in internen Verhandlungen Stärke zu zeigen. Und dafür braucht die Union mehr eigene Konzepte", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete. Die Junge Union und junge Abgeordnete in der Unionsfraktion versuchten, solche zu erarbeiten.

    Äußerungen aus den eigenen Reihen über einen möglichen vorzeitigen Koalitionsbruch kritisierte Winkel. "Wir sollten rhetorisch abrüsten. Es wirkt nicht gerade souverän, in Panik zu verfallen." Die Koalition müsse seriös Politik machen und gemeinsam arbeiten./sl/DP/zb





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    JU-Chef Union braucht mehr eigene Konzepte in Koalition Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, vermisst inhaltliche Impulse seiner Partei in der schwarz-roten Koalition. "Ich bin mir nicht sicher, ob öffentliche Ansagen an den Koalitionspartner wirklich hilfreich sind", sagte Winkel dem …
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