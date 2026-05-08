Trump droht dem Iran
Deal jetzt oder es folgen brutale Schläge
- Trump fordert Iran zur raschen Friedensvereinbarung
- Trump droht härteren Militärschlägen gegen Iran
- USA behaupten Waffenruhe gilt trotz der Angriffe
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den jüngsten US-Angriffen auf Ziele im Iran fordert Präsident Donald Trump die Islamische Republik erneut auf, schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen.
Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran werde "von WAHNSINNIGEN
angeführt, und hätten sie die Chance, eine Atomwaffe einzusetzen, würden sie es ohne Frage tun - aber diese Gelegenheit werden sie nie bekommen."
Kurz vor Trumps Post hatte das US-Militär trotz Waffenruhe nach iranischen Angriffen auf US-Kriegsschiffe in der Straße von Hormus als Vergeltung iranische Schnellboote und Ziele im Iran beschossen. Trump schrieb weiter, drei US-Zerstörer hätten die Meerenge trotz des Beschusses erfolgreich durchquert und seien unbeschädigt geblieben, während den iranischen Angreifern schwerer Schaden zugefügt worden sei.
Waffenruhe gilt aus US-Sicht trotz Angriffen weiter
Ihre Boote seien gesunken, ihre Raketen und Drohnen abgeschossen worden, schrieb Trump weiter. "Sie fielen so wunderschön auf den Ozean herab, als ob ein Schmetterling in sein Grab fallen würde!" Ein normales Land hätte die Zerstörer passieren lassen, aber der Iran sei kein normales Land. Die US-Schiffe würden sich nun wieder der US-Seeblockade gegen den Iran anschließen.
Derweil berichtete das US-Portal Axios unter Berufung auf einen US-Beamten, dass es sich bei den jüngsten Angriffen nicht um eine Wiederaufnahme des Kriegs handele. Allerdings hatte der Iran von einem Verstoß gegen die Waffenruhe gesprochen.
ABC News berichtete, Trump habe dem Sender in einem Telefoninterview gesagt, "die Waffenruhe läuft, sie gilt". Die Angriffe auf den Iran verglich er in dem Gespräch demnach mit einer kleinen, spielerischen Ohrfeige./hme/DP/zb
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bin gerade im chat intel cams osint,das ganze fängt an zu eskalieren,us-zerstörer angegriffen mit drohnen und raketen,quellennachweis iranisches staatsfernsehen,revolutionsgarden,ein heilloses dureinander,kampfjets unter anderem der engländer sind richtung iran unterwegs,israel macht mit...die usa stecken quasi in der strasse von hormus fest,es soll erhebliche schäden an einem der angeblich 3 zerstörer geben, kampfflugzeuge aus kuwait unterwegs, raketen von seiten der usa in richtung südiran unterwegs, ntv berichtete nur wage von explosionen in kuwait, iran wirft den usa vor, durch den angriff auf einen iranischen tanker den waffenstillstand gebrochen zu haben,quelle aje-news...ersma abwarten wie sich das weiter entwickelt,sollte das ganze entgleisen dann fliegt einem der ölpreis um die ohrenBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif☕👍👍
Alles was heute über Iran geschrieben wurde von US Nachrichtenagenturen ist Quatsch. Ich habe iranische Medien mit Übersetzer bemüht, da steht NICHTS, überhaupt nichts von alledem. Ölpreis durch Gelaber gedrückt, um billig einzusteigen und dann kommen die Bomben, so siehts aus. Alles Spekulation, keine Anlageberatung.
Die Begründung ist auch so geil: "Die Befreiung der Schiffe hat so gut geklappt, wir haben deswegen erst einmal aufgehört um die fortgeschrittenen Friedensverhandlungen zu vollenden."