🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsADLER Group AktievorwärtsNachrichten zu ADLER Group
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Luxuswohnturm bei Stuttgart bleibt Bauruine - Schnelles Ende bei Prozess?

    Für Sie zusammengefasst
    • Millioneninsolvenz statt Luxuswohnturm in Stuttgart
    • Prozess um Pleite geht weiter, Einstellung möglich
    • Rohbau ruht nach Umwandlung in Mietwohnungen
    Luxuswohnturm bei Stuttgart bleibt Bauruine - Schnelles Ende bei Prozess?
    Foto: cegoh - pixabay

    STUTTGART (dpa-AFX) - Millioneninsolvenz anstatt Luxuswohnturm: Der Prozess um die Hintergründe der Pleite von Baden-Württembergs höchstem unvollendeten Wohngebäude geht am Freitag (09.15 Uhr) vor dem Stuttgarter Landgericht weiter. Das Verfahren könnte schon beendet werden, bevor es so richtig in Gang kommt, weil die Wirtschaftsstrafkammer gegen die zwei Ex-Investoren und Geschäftsführer des Hochhausprojekts in Fellbach eine Einstellung gegen Geldauflage ins Gespräch brachte.

    Nach Angaben eines Sprechers sollen am Freitag einige Vermerke zu den zwischen den Verhandlungstagen geführten Gesprächen bekanntgegeben werden. In die Beweisaufnahme soll hingegen nicht eingetreten werden.

    Den beiden Angeklagten, Vater und Sohn, heute 79 und 46 Jahre alt, wird Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation zur Last gelegt. Sie müssen sich nach fast zehn Jahren nach der Insolvenz des noch immer nicht fertiggestellten Schwabenlandtowers vor Gericht verantworten. Es hatte zum Auftakt von einer "atypischen Insolvenz" gesprochen.

    Der Zeitraum der Insolvenzverschleppung sei gering. Die Angeklagten hätten ihre Zahlungsschwierigkeiten offengelegt und es habe eine Schicksalsgemeinschaft zwischen Baufirma und Investor bestanden. Zugleich betonte der Richter, die Anklage sei nachvollziehbar. Die Ermittlungen dauerten allein fünf Jahre. Der Richter sprach von "Verzögerungen, die zu einer finanziellen Kompensation führen könnten".

    Die Bauruine ist eine sichtbare Landmarke. Der Schwabenlandtower weist eine unrühmliche, jahrelange Geschichte aus Pleiten und Versprechungen auf. 2014 erfolgte der Baustart des damals noch Gewa-Tower genannten Hochhauses mit 66 hochwertigen Wohnungen, Geschäftsräumen und einem Hotel. Nach der Insolvenz der jetzt angeklagten ersten Bauherrn begann die jahrelange Hängepartie.

    Der neue Eigentümer verordnete dem Bau ein neues Konzept. Er begann dann zwischenzeitlich damit, die geplanten Luxusappartements in kleinere, preiswertere Mietwohnungen umzuwandeln. Doch seit Jahren ruht nun wieder die Baustelle. Zuletzt gehörte der Rohbau der schwankenden Adler Group . Der Immobilienkonzern reicht ihn nun weiter. Eine Sprecherin sagte, es sei ein Vertrag über den geplanten Verkauf des Projekts Schwabenlandtower geschlossen worden./ols/DP/zb

    ADLER Group

    -1,18 %
    +0,44 %
    -0,29 %
    -7,49 %
    -24,56 %
    -63,62 %
    -99,28 %
    -99,34 %
    -99,15 %
    ISIN:LU1250154413WKN:A14U78
    ADLER Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ADLER Group Aktie

    Die ADLER Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 0,168 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ADLER Group Aktie um +0,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von ADLER Group bezifferte sich zuletzt auf 25,44 Mio..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ADLER Group - A14U78 - LU1250154413

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ADLER Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Luxuswohnturm bei Stuttgart bleibt Bauruine - Schnelles Ende bei Prozess? Millioneninsolvenz anstatt Luxuswohnturm: Der Prozess um die Hintergründe der Pleite von Baden-Württembergs höchstem unvollendeten Wohngebäude geht am Freitag (09.15 Uhr) vor dem Stuttgarter Landgericht weiter. Das Verfahren könnte schon beendet …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     